Biste li je prepoznali? Iznenadna slava i borba s porocima je uništili, a sada napokon uživa u ljubavi

Američka pjevačica Demi Lovato rođena je 20. kolovoza 1992. u Albuquerqueu, a već kao dijete pokazivala je talent za glazbu i glumu. S deset godina počela je glumiti u dječjim TV serijama, a velika prilika stigla je 2008. godine kada je objavila svoj prvi album "Don’t Forget" koji joj je donio status pop zvijezde.

Sljedeće godine Demi je postala globalno poznata kroz Disneyjeve hitove "Camp Rock" i "Sonny with a Chance". No popularnost je došla s pritiskom: tinejdžerske godine provele su se boreći s anksioznošću, depresijom i poremećajem prehrane. U 2010-ima problemi s mentalnim zdravljem i ovisnostima postali su javni, a pjevačica se suočila s alkoholom i drogom te je nekoliko puta odlazila na rehabilitaciju. Godine 2018. doživjela je ozbiljan zdravstveni incident zbog predoziranja što je ponovno stavilo fokus na njezin oporavak.

Mediji su pratili i njezine skandale te sukobe s kolegama i paparazzima, a privatni život bio je pod povećalom javnosti – ljubavne veze, borba s težinom i transformacija stila često su bile teme tabloida.

U siječnju 2022. godine je upoznala kanadskog glazbenika Jordana Lutesa tijekom rada na svom albumu "Holy Fvck". Njihova suradnja prerasla je u romantičnu vezu, a Lutes je zaprosio pop zvijezdu u prosincu sljedeće godine. Par je službeno izrekao bračne zavjete 25. svibnja 2025. u Santa Barbari na intimnom vjenčanju s oko 135 gostiju.