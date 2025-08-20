Pogledajte čudesni makeover u Velikoj Gorici: Nema igrača koji nije mrzio ovaj travnjak

U tijeku su radovi na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici. U ovom trenutku postavljaju se instalacije za grijanje terena, a bit će i promjenjen travnjak te uredjena drenaža i automatsko navodnjavanje na stadionu izgrađenom uoči Univerzijade 1987. godine.

Novi sustav omogućit će bolje uvjete u zimskim mjesecima, što je odlična vijest za Goricu, ali i sve ostale hrvatske prvoligaše s obzirom na to da je proteklih sezona bilo problema s velikogoričkim travnjakom, koji su igrači često kritizirali.

Prvih šest kola HNL-a Gorica će odigrati na gostovanjima jer provodi najveću obnovu stadiona u povijesti kluba.

Gorica je 38 godina koristila velikogorički teren koji bi uskoro trebao biti znatno kvalitetniji. Prvu utakmicu na novom travnjaku u HNL-u Gorica bi trebala odigrati u sedmom kolu, koje je na rasporedu u drugoj polovici rujna, kada će ugostiti Slaven Belupo.