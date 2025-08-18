Najnovije fotografije izgradnje stadiona u Kranjčevićevoj: Evo kako napreduju radovi

Kultni stadion u Kranjčevićevoj ulici već je 'odavno' krenuo u rušenje pa u novu izgradnju. Stadion u ulici pjesnika bit će moderno zdanje koje će ugostiti Dinamo za vrijeme rušenja i izgradnje novog Maksimira.

Na stadionu će biti 11.163 natkrivena sjedeća mjesta i sadržaji prilagođeni suvremenim sportskim, medijskim i gledateljskim standardima – od svlačionica i VIP loža do restorana, sky boxova i prostora za medije.

Moderna infrastruktura: LED rasvjeta, solarna elektrana snage 1 MW, sustavi za održivu gradnju poput prikupljanja kišnice i vertikalnih vrtova.

Uređenje okoliša, novih prometnica, pješačkih zona i parkirališta, kako bi stadion postao istinsko mjesto susreta za sve generacije.

Radove izvodi građevinska tvrtka Strabag, čija je ponuda za projekt iznosila 37,87 milijuna eura bez PDV-a. Planirani rok za završetak radova je 18 mjeseci, što znači da bi do kraja 2026. godine stadion trebao biti spreman za upotrebu.

Prema trenutnom planu, Dinamo bi se tada privremeno preselio u Kranjčevićevu, gdje bi igrao domaće utakmice dok traje izgradnja novog stadiona u Maksimiru.

Grad Zagreb najavio je kako bi novi Maksimir trebao biti dovršen do 2029. godine, čime bi se završila višegodišnja saga oko zamjene dotrajalog i nefunkcionalnog stadiona.