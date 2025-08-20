Teške fekalije zagađuju Koranu, katastrofa u špilji Adios: Potpuno je mrtva, endemske ribe uništene

Šokantno otkriće doživjeli su u srpnju speleolozi spustivši se u špilju Adios iz podzemnog sustava kod Rakovice, piše KAportal. Špilja poznata po endemskim vrstama biološki je potpuno mrtva i uništena zbog teškog fekalnog zagađenja.

KAportal je, podsjetimo, proteklih tjedana izvještavao o onečišćenju rijeke Korane o čemu su nas izvijestili i stanovnici uz rijeku s obje strane granice, u Hrvatskoj i susjednoj Bosni i Hercegovini, a koji su prijavljivali neobično zamućenje i jak fekalni miris u rijeci Korani.

Speleolozi pak podsjećaju da rijeka Korana pripada krškom krajobrazu te u jednom dijelu svoga toka, ponire te postoji podzemni tok koji je ljudima nevidljiv. Terenskim istraživanjima 2018. godine u blizini špilje Adios koja se nalazi oko 2.000 metara od Natura 2000 područja Gornji tok Korane zabilježeno je divlje odlagalište gnoja i fekalija. Ista situacija je bilježena sve do 2025. godine.

Kako nam kažu, potaknuti prijavama građana, ali i podacima navedenih istraživanja Društva za istraživanje i snimanje krških fenomena, krenuli su u novu ekspediciju, a o svom nalazu detaljno su opisali u dopisu koji je dobio KAportal.

U priopćenju navode da je terenskim istraživanjem 14. i 24. srpnja 2025. zabilježeno da je 350–400 m podzemnog toka špilje Adios potpuno kontaminirano crnim slojem mulja. Gotovo sva podzemna fauna, uključujući endemsku ribu Adios krkušu i brojne beskralješnjake, uginula je. Voda i dalje teče iz špilje u Koranu, što potvrđuje kontinuirani dotok fekalija.

Cijelo stanište se trenutačno smatra biološki mrtvim, s razgradnjom kisika i razvojem anaerobnih bakterija. Terenski obilazak 25. srpnja potvrdio je izvor zagađenja u rijeku Koranu.

Nadležne institucije (Javna ustanova „Natura Viva“, Ministarstvo zaštite okoliša, Državni inspektorat RH i Europska komisija) obaviještene su i izašle su na teren. Krški ekosustavi su posebno ranjivi, a posljedice zagađenja mogu se proširiti i na druge rijeke poput Kupe ili Mrežnice.