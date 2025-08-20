ČUDO POD MOREM /

Senzacionalno otkriće kod Korčule: 20 činjenica o 'misterioznoj anomaliji' staroj 7000 godina

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell
U dubinama Jadranskog mora, kod otoka Korčule, arheolozi su otkrili pravo čudo iz prapovijesti – gotovo savršeno očuvanu cestu staru 7000 godina. Ovaj senzacionalan pronalazak, skriven tisućljećima ispod naslaga morskog mulja, otvara potpuno novo poglavlje u razumijevanju života neolitičkih zajednica, dokazujući njihovu nevjerojatnu vještinu i organiziranost. U nastavku donosimo 20 ključnih činjenica o ovom jedinstvenom lokalitetu.
Skrivena ispod morskog plavetnila Jadrana, priča o prapovijesnom životu na Korčuli čekala je 7000 godina da bude ispričana. Nedavno otkriće potopljene ceste koja je povezivala drevno naselje s obalom nije samo arheološki pronalazak – to je izravan prozor u svijet neolitičkih graditelja, njihovih vještina i svakodnevice. Ovo otkriće, zajedno s drugim nalazima, slika je nevjerojatne organiziranosti i snalažljivosti naših predaka, čije monumentalno nasljeđe danas izranja iz tišine morskih dubina.

Pogledajte galeriju i otkrijte zanimljivosti o cesti staroj 7.000 godina.

20.8.2025.
11:16
Antonela Ištvan
Zvonimir Barisin/pixsell
Korčula
