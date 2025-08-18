Stručnjaci objasnili ponašanje dupina na viralnom videu koji je obišao svijet: 'Nije samo igra'

O čemu je riječ? Viralni video prikazuje dupina koji se približio obitelji i zaplivao s njima, a na prvi pogled činilo se kao da se s njima igra i zabavlja. Snimku je zabilježila jedna obitelj tijekom jutarnjeg kupanja u Lyme Bayu u engleskom Dorsetu. Za mnoge je ovo prizor iz snova – susresti prekrasnu životinju koja izgleda kao da želi sudjelovati u igri. Ali stručnjaci imaju malo detaljnije objašnjenje.

Stručnjakinja Thea Taylor, izvršna direktorica Sussex Dolphin Projecta, objasnila je da su dupini prirodno znatiželjne životinje te da je ovaj najvjerojatnije bio mladi mužjak koji je želio ostvariti kontakt.

"Moguće je da je ovaj dupin pokušavao oponašati uspravan položaj ljudi u vodi. Igranje i oponašanje pokreta jedan je od glavnih načina na koji dupini stvaraju veze s drugim jedinkama. Ako je riječ o samotnom dupinu bez jata, vjerojatno je tražio društvo", objasnila je Taylor za LADbible.

Taylor je također upozorila da, iako je ovo bio siguran susret, ljudi ne bi trebali namjerno tražiti kontakt s divljim životinjama.

Jess Churchill-Bissett iz Marine Management Organisation dodala je kako dolazak dupina u malu primorsku zajednicu može biti izvor čuđenja i ponosa, ali podsjeća da su dupini ranjive i nepredvidive životinje zaštićene zakonom.

"Svi moramo poštovati njihov prostor, držati siguran razmak i shvatiti da naši postupci mogu nenamjerno povrijediti životinje, pa čak i predstavljati kazneno djelo u tom slučaju", naglasila je.

