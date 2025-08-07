Plavi su kitovi misteriozno utihnuli. To bi moglo biti zlokobno upozorenje za čovječanstvo

Neobična pojava zabilježena je u oceanima diljem svijeta – plavi kitovi gotovo su utihnuli. Od obala Kalifornije do Novog Zelanda, znanstvenici primjećuju da ove životinje više ne proizvode zvukove u mjeri u kojoj su to činile ranije, što mnogi stručnjaci smatraju ozbiljnim pokazateljem da se u morskim ekosustavima događaju promjene, i to na štetu njihove stabilnosti.

Plavi kitovi ne pjevaju iz zabave, njihove pjesme služe za komunikaciju, pronalazak partnera i snalaženje u velikim dubinama oceana. Prema tvrdnjama znanstvenika, smanjenje učestalosti ili potpuni izostanak vokalizacije jasan je pokazatelj da su ove životinje izložene stresu i promijenjenim uvjetima u svom staništu, piše Daily Mail.

U posljednjih šest godina, istraživači iz kalifornijskog Instituta Monterey Bay otkrili su da se broj pjesama kitova smanjio za čak 40 posto. To je zabrinjavajući pad, koji je potaknuo dodatna istraživanja.

Slušanje kitova

Kako bi došli do odgovora, znanstvenici su koristili podvodne mikrofone, koje su postavili na morsko dno uz kalifornijsku obalu. Ovi uređaji, poznati kao hidrofoni, bilježe duboke, niskofrekventne zvukove koje ljudsko uho ne može registrirati, a koji su ključni za komunikaciju kitova.

Analizom višegodišnjih snimki, istraživači su uočili da se smanjenje vokalizacije kod plavih kitova vremenski poklapa s pojavom intenzivnih morskih toplinskih valova koji su izazvali značajne promjene u oceanima.

Jedan od najjačih takvih toplinskih valova nazvan je "The Blob", a riječ je o velikoj zoni iznimno tople oceanske vode koja se pojavila 2013. godine i proširila tisućama kilometara. Ta promjena temperature uništila je zalihe hrane za mnoge morske životinje, uključujući kril – sićušne račiće kojima se plavi kitovi uglavnom hrane.

Račića krila je bilo toliko mnogo da su ribarske mreže gotovo postajale ružičaste od njihove gustoće. Međutim, tijekom toplinskog vala, njihova populacija je gotovo potpuno nestala. Kao rezultat toga, plavi kitovi su, umjesto uobičajene vokalne komunikacije, bili prisiljeni usmjeriti svu svoju energiju na pronalazak hrane.

"To vam je kao da pokušavate pjevati dok gladujete", pojasnio je znanstvenik John Ryan.

Tišina je upozorenje

Ista tišina zabilježena je i kod plavih kitova oko Novog Zelanda, gdje su znanstvenici između 2016. i 2018. također primijetili manje zvukova povezanih s hranjenjem i parenjem.

Kad ima manje hrane, kitovi ne samo da manje pjevaju nego se i manje razmnožavaju, objašnjavaju stručnjaci.

"Plavi kitovi su kao čuvari oceana. Oni nam pokazuju kako se oceani mijenjaju i u kakvom su stanju", rekla je istraživačica Dawn Barlow.

Zbog toga znanstvenici napominju da se ovu tišinu kitova ne smije zanemariti. To nije samo znak da kitovi manje "pričaju", već pokazuje da se u cijelom morskom svijetu događaju velike i ozbiljne promjene. Glavni uzrok je, smatraju, promjena klime koja narušava prirodnu ravnotežu u oceanima.

