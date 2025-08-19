Ogroman podvodni vulkan na rubu erupcije, u jednom danu zabilježeno 2.000 potresa: 'Stalno je aktivan'

Stručnjaci upozoravaju da je ogroman podvodni vulkan na rubu erupcije nakon što je u samo jednom danu zabilježeno 2.000 potresa. Vulkanske erupcije mogu biti neke od najopasnijih prirodnih katastrofa na svijetu, često uzrokojući druge pojave poput potresa, pa čak i cunamija.

Axial Seamount najaktivniji je vulkan u sjeverozapadnom dijelu Tihog oceana i nalazi se manje od oko 480 km od obale SAD-a, pa nije čudno ako vas zabrinjava činjenica da je navodno na pragu velike erupcije. Srećom, smješten je oko 1,6 km ispod površine oceana, što bi trebalo ograničiti njegov utjecaj na ljudski život. No, nakon prethodnih erupcija 2015., 2011. i 1998. godine, znanstvenici strahuju da bi ova mogla biti najveća do sada.

"S obzirom na brzinu kojom raste pritisak, očekujem da će erumpirati do kraja godine", izjavio je geofizičar sa Sveučilišta Oregon State, William Chadwick. "Imali smo nagli skok od više od 2.000 potresa u jednom danu u lipnju, ali od tada se broj potresa prosječno kreće oko 100 na dan", objavili su Chadwick i Scott Nooner sa Sveučilišta Sjevere Karoline u Wilmingtonu.

Napominju kako se čini da je erupcija neposredna, jer se razina nestabilnosti stalno povećava i smanjuje. "Naravno, zapravo ne znamo što će točno pokrenuti sljedeću erupciju, niti kada će se ona dogoditi", dodali su znanstvenici.

Ipak, procjene govore da bi se erupcija mogla dogoditi 2025. godine, s obzirom na ogromnu količinu sezmičke aktivnosti zabilježene posljednjih mjeseci. I dok bi utjecaj na ljudske živote mogao biti ograničen, erupcija bi mogla biti razorna za morski život u tom području.

"Godine 2011. vidjeli smo kako je jedno od područja izbacivanja plinova potpuno prekriveno lavom. Sve je bilo uništeno. No, ono što je fascinantno jest da smo se vratili tri mjeseca kasnije, a životinje i bakterije su već ponovno kolonizirale to područje. To su iznenađujuće otporni ekosustavi", rekla je profesorica s Odsjeka za oceanografiju Sveučilišta Washington, Deborah Kelley.

U međuvremenu, Chadwick je dodao da bismo uvijek trebali biti spremni na erupcije, jer je taj vulkan gotovo stalno aktivan, piše LADbible.

"Mnogi vulkani diljem svijeta dugo miruju, a onda iznenada postanu aktivni, ali ovaj je gotovo stalno aktivan, barem otkad ga proučavamo. Ako ne erumpira, onda se priprema za sljedeću erupciju", rekao je.

Srećom, znanstvenici neprestano nadziru Axial Seamount, pa erupcija neće doći kao iznenađenje kada se dogodi – i nadajmo se da neće uzrokovati preveliku štetu obližnjim ekosustavima.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Heroji jesu, ali sad nešto smrdi. Jako. Evo i zašto