U Lici spremni za novi snijeg, cestari: 'Svi ga iščekujemo, čak i mi koji s njim imamo posla i problema'

U NISKOM SU STARTU /

Zahvaljujući snijegu koji je padao na Badnjak, Ličani su imali bijeli Božić. Snijega je doduše palo svega 10-ak centimetara, pa se nije dugo zadržao osim u višim predjelima poput Baških Oštarija gdje se dolazi radi snježnih radosti, ali i uživanja u tradicionalnim zimskim specijalitetima.

Dio kuća za najam je već sad pun, a smještaj u okolici Gospića za Novu godinu je gotovo u potpunosti rezerviran. Koliko cestari u Lici imaju posla za ove blagdane i koliko je preostalo od snježne idile izvijestila je Nikolina Radić.

Direktor 'Lika cesta', Joso Vrkljan željno iščekuje snijeg. "Svi ga iščekujemo, čak i mi cestari koji najviše s njime imamo posla i problema. Mi smo spremni i s ljudstvom i kapacitetima i s posipalima. Lika ceste održavaju 570 kilometara državnih cesta na području Ličko-senjske županije, 970 kilometara lokalnih i županijskih cesta i dio nerazvrstanih cesta Grada Gospića", kazao je.

Oko Nove godine moglo bi pasti nešto snijega, kaže Vrkljan. "Nadamo se svi da će pasti, a naročito mi Ličani, jer to je naš lički identitet", zaključuje.