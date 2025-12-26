Pitali smo vas: 'Očekujete li dobra sezonska sniženja?' Evo kako ste nam odgovorili

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

HRVATI REKLI SVOJE /

Nakon božićnog darivanja, kraj prosinca donosi i početak zimskog sniženja. Ono službeno počinje sutra, a sve fizičke i internetske trgovine ponudit će snižene cijene dijela svojih proizvoda. Očekuju se popusti od 30 i više posto.

U našoj Temi dana pitali smo vas: "Očekujete li dobra sezonska sniženja?" U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a.

Više doznajte u prilogu.