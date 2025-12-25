Boris Beck komentirao političke i poruke s oltara za Božić

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

RIJEČ SOCIOLOGA I KOMUNIKOLOGA /

Božićni blagoslov, čestitku i poruku gradu i svijetu uputio je papa Lav XIV. s balkona Bazilike svetoga Petra. Bio je to prvi "Urbi et Orbi" u njegovu pontifikatu.

Uputio je pozdrav svim kršćanima, osobito onima na Bliskom istoku. Pozvao je na pravednost, mir i stabilnost za Libanon, Palestinu, Izrael i Siriju, te posebno molio za izmučeni ukrajinski narod, ali i za žrtve svih ratova koji se vode u svijetu.

"Postavši čovjekom, Isus preuzima na sebe našu krhkost i poistovjećuje se sa svakime od nas“, poručio je papa koji je i izrekao božićnu čestitku na deset jezika.

Ovogodišnje božićne poruke u studiju RTL-a Danas komentirao je komunikolog i profesor s Fakulteta političkih znanosti Boris Beck