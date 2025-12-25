Ovdje je posebno težak Božić: 'Kako možemo slaviti, a da ne mislimo na rat?'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KRIZNA PODRUČJA /

Posebno emotivan i težak Badnjak obilježen je ratom u različitim dijelovima svijeta. U Ukrajini masovni napadi ostavljaju tisuće ljudi bez struje i grijanja, dok Papa poziva na primirje barem tijekom Božića. U Betlehemu se, nakon dvije godine, vraćaju hodočasnici, iako nesigurno primirje u Gazi ponovno stavlja grad pod povećalo.

Ovo je već četvrti Božić koji Ukrajinci dočekuju u ratu. Svaki pokušaj odvraćanja misli od borbe dragocjen je, no istovremeno se vodi iscrpljujuća bitka za svaki metar zemlje. Novi masovni napadi, koje Kijev vidi kao ruski odgovor na ukrajinski prijedlog božićnog primirja, ponovno pogađaju civile, a glavna meta je energetska infrastruktura.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorava da Rusija pojačava napade u trenutku kada su ljudi najranjiviji i traži sastanak s američkim predsjednikom oko teritorijalnih sporova u sklopu mirovnog plana od 20 točaka. Rusija nije komentirala ove prijedloge, niti nedavni bombaški napad u Moskvi u kojem su poginule tri osobe, nedaleko od mjesta gdje je prije dva dana ubijen jedan od njihovih generala.

Papa Lav XIV uputio je apel svijetu:

„Svim ljudima dobre volje da barem svetkovina Spasiteljeva rođenja bude dan mira. Možda će nas poslušati pa će biti 24 sata, jedan puni dan mira u cijelom svijetu.“

U Palestini, nesigurno primirje u Gazi ulazi u drugi mjesec. Hodočasnici se vraćaju u Betlehem, grad koji kršćani štuju kao Isusovo rodno mjesto, dok stanovnici podnose posljedice sukoba. Ameen Abu Kamel iz Betlehema ističe:

„Danas smo sretni, jer već neko vrijeme patimo zbog boli i tragedije rata, posebno za naš narod u Gazi.“

Mir u Gazi ostaje krhak, a Hamas i Izrael međusobno se optužuju za kršenje primirja. Humanitarna pomoć još uvijek nije dovoljna, ali se nada da molitve i polnoćke u Svetom gradu mogu pridonijeti dugotrajnijem miru.

Iako su Božić i običaji u ratom pogođenim područjima daleko od normalnog, osjećaj zajedništva, molitve i nade i dalje mnogima donosi barem djelić topline i utjehe u ovim teškim vremenima.

Cijelu priču o Božiću na ratnim područjima pogledjte u prilogu