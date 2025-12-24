Zagrebačka polnoćka se vraća kući! Mons. Koren uputio poruku Hrvatima: 'Nemojmo se umoriti...'

Uživo iz zagrebačke katedrale uoči polnoćke za RTL Danas javila se Marina Brcković, donoseći blagdanski ugođaj i poruke nade iz srca Zagreba.

Vjernici su u katedralu pristizali već od ranog jutra, otkako je ondje služena prva misa zornica. Vrata zagrebačke katedrale otvorena su cijeli dan, na oduševljenje brojnih vjernika, ali i turista koji blagdane provode u Zagrebu. Katedrala je otvorena svakodnevno od 8 do 19 sati, a nedjeljom se u njoj redovito služe mise.

Posla na obnovi još uvijek ima. Očekuje se da bi katedrala u svom punom sjaju trebala zasjati tek nakon 2030. godine. No ono što je za vjernike najvažnije jest da je katedrala konstrukcijski ojačana, pa bi u slučaju, ne daj Bože, nekog novog, jačeg potresa trebala izdržati.

Mons. Koren: Obnova nije samo građevinski projekt

Posebnu težinu večerašnjem događaju daje povratak polnoćke u prvostolnicu nakon pet i pol godina. Govoreći o tom trenutku, monsinjor Zlatko Koren citirao je adventsku pjesmu. „Jedna pjesma Došašća kaže: ‘Hvala Višnji, tebi hvala za tu milost toliku, a u suzi u mom oku čitaj ljubav veliku’. Upravo kroz ovu obnovu i sve što se ovdje događalo možemo čitati tu ljubav“, rekao je.

Naglasio je koliko je truda i znanja ugrađeno u obnovu katedrale. „Kroz ovo djelo, kroz zauzetost tolikih ljudi – onih koji su izvodili radove, projektirali ih, analizirali i nadzirali – iščitavamo mnogo znanja, mnogo poleta i mnogo ljubavi. To je jamstvo da će se obnova nastaviti“, poručio je.

„Obnova katedrale nije samo građevinski projekt. Ona je poziv da se istim žarom obnavlja svaka naša kuća, svaka zgrada, svaka škola, vrtić, crkva i trg“, dodao je rektor.

Posla na obnovi još je mnogo, a proces je dugotrajan i složen. „Sve treba ponovno sagledati i pristupiti cjelovitoj obnovi. Najvažnije je sačuvati onaj pogled na katedralu kakav smo mi poznavali, kako bi se i buduće generacije mogle diviti i ono što smo mi primili predati onima koji dolaze nakon nas“, rekao je Koren.

'Slavit ćemo euharistije u prvostolnici'

Unatoč radovima, liturgijski život u katedrali nastavlja se bez prekida. „Sigurni smo da ćemo svake nedjelje, svake svetkovine i u najvažnijim trenucima života Zagrebačke nadbiskupije euharistijska slavlja slaviti upravo ovdje, u našoj prvostolnici“, istaknuo je.

Ponoćku na Badnju večer predvodit će zagrebački nadbiskup mons. dr. Dražen Kutleša, dok će na Božić svečanu misu služiti u 10 sati. Mise će se održati i na blagdan svetog Stjepana te u nedjelju na blagdan Svete Obitelji, kada će se zaključiti jubilejska godina Zagrebačke nadbiskupije i dočekati relikvije blaženog Alojzija Stepinca.

Za kraj je monsinjor Koren uputio i snažnu božićnu poruku građanima. „Bog je poželio postati čovjekom kako bi tebi i meni rekao da je lijepo biti čovjek. Nemojmo se umoriti truditi biti čovjek – onaj koji u svaki trenutak unosi ljepotu i koji tom ljepotom odleđuje i najzaleđenije situacije“, poručio je.

U ozračju molitve, pjesme i nade, zagrebačka katedrala i ove je godine bila središnje mjesto božićnog okupljanja vjernika, simbol obnove, vjere i zajedništva koje nadilazi zidove same građevine.