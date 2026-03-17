ŠKOLJKA U PROPADANJU /

Hajduk objavio zastrašujuće fotografije i poslao poruku: 'Vrijeme je iscurilo'

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

'Skoro pola stoljeća Poljud je žrtva zanemarivanja i nebrige te prebacivanja loptice odgovornosti'

17.3.2026.
16:22
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Splitu ne prestaje rasprava o sudbini kultnog stadiona Poljud i tome hoće li u obnovu ili rušenje. Situacija još nije niti blizu raspleta i rasprave će trajati dalje, a Hajduk želi što prije opet imati lijepi i uređeni stadion.

To su pokazali objavom na društvenim mrežama na kojima su objavili fotografije oronulog stadiona uz jasnu poruku. 

"Svakog drugog vikenda desetci tisuća navijača koji dolaze na stadion najbolji su svjedoci trenutačnog stanja i uvjeta na stadionu Poljud. Osim vremenskih (ne)prilika koje često i bitno utječu na njihov komfor, sami stadion ne zadovoljava, niti u ovom obliku može, zadovoljiti potrebe današnjih gledatelja i navijača te osigurati sadržaje koji su na nogometnim stadionima diljem Europe standard, a ne pitanje luksuza.

Upravo Hajduk i njegovi navijači pokrenuli su inicijativu da se stadion zaštiti kao kulturno dobro s ciljem da mu se na taj način osigura briga i pažnja koju zaslužuje. Taj status Poljud je 2015. godine i dobio, a sve drugo je, do dana današnjeg, izostalo.

Skoro pola stoljeća Poljud je žrtva zanemarivanja i nebrige te prebacivanja loptice odgovornosti, a vrijeme je iscurilo! Sada je trenutak u kojem Hajduk i njegovi navijači imaju priliku dobiti novi nogometni stadion i stav Hajduka je po tom pitanju jasan - novi moderni nogometni stadion nema alternativu i zato pozivamo odgovorne da što prije krenu s realizacijom projekta koji je najbrži i ekonomski najprihvatljiviji", objavio je splitski klub na svojim mrežama.

Hoće li se ići u obnovu ovog kultnog zdanja ili će se pak ići na rušenje, vidjet ćemo.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
