Krenuli biciklima od Zagreba do Bihaća: Humanitarci u akciji uoči nastupa BiH na SP-u

Skupina prijatelja sa zagrebačke Trešnjevke uoči prve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svom drugom nastupu na Svjetskom nogometnom prvenstvu u povijesti, biciklima se zaputila iz glavnog hrvatskog grada u susjednu državu.

Damir Romić, Kristijan Žigante, Luka Palestrina Mazić, Goran Sakač i Derviš Vojić - šestorka je koja pedalira 170 kilometara samo u jednom smjeru. Kroz svoja zagrebačka druženja došli su na ideju ove biciklističke avanture kako bi i sami istaknuli povezanost među narodima.

Foto: ZAGREB 2 BIHAĆ

Inspiraciju za ideju humanitarnog karaktera, pronašli su upravo u sportskom uspjehu BiH koja je u doigravanju izbacila Italiju i tako izborila plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Foto: ZAGREB 2 BIHAĆ

'Nogomet spaja'

"Nogomet spaja", kažu dečki na biciklima i dodaju da to najbolje pokazuje zajedništvo i navijački zanos uoči večerašnje utakmice izabranika Sergeja Barbareza protiv domaćina Kanade.

Žele pomoći djeci, baš kako je i članu tima Dervišu Vojiću pomogla obitelj iz Velike Kladuše, koja ga je prije njegova dolaska u Zagreb, još u djetinjstvu kao izbjeglicu iz Bihaća primila pod svoj krov. A sreli su se i sada, i srdačno zagrlili.

Foto: ZAGREB 2 BIHAĆ

Derviš, inače direktor IT sektora jedne hrvatske tvrtke, ističe kako se i njemu pomoglo kad je bilo najpotrebnije. U razgovorima s ljudima koji su ovu skupinu entuzijasta srdačno dočekivali putem, konačnu odluku što će točno napraviti za djecu u BiH, tek će otkriti, a sve pod geslom – sport spaja!

Foto: ZAGREB 2 BIHAĆ

Zagrebačka šestorka gledat će nogometni nastup susjeda zajedno s navijačima BIH na glavnom trgu u Bihaću, kamo stižu večeras nakon dvodnevnog pedaliranja.