FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
170 KM U JEDNOM SMJERU /

Krenuli biciklima od Zagreba do Bihaća: Humanitarci u akciji uoči nastupa BiH na SP-u

Krenuli biciklima od Zagreba do Bihaća: Humanitarci u akciji uoči nastupa BiH na SP-u
×
Foto: ZAGREB 2 BIHAĆ

Konačnu odluku što će točno napraviti za djecu u BiH tek će otkriti, a sve pod geslom – sport spaja!

12.6.2026.
19:08
danas.hr
ZAGREB 2 BIHAĆ
VOYO logo
VOYO logo

Skupina prijatelja sa zagrebačke Trešnjevke uoči prve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svom drugom nastupu na Svjetskom nogometnom prvenstvu u povijesti, biciklima se zaputila iz glavnog hrvatskog grada u susjednu državu. 

Damir Romić, Kristijan Žigante, Luka Palestrina Mazić, Goran Sakač i Derviš Vojić - šestorka je koja pedalira 170 kilometara samo u jednom smjeru. Kroz svoja zagrebačka druženja došli su na ideju ove biciklističke avanture kako bi i sami istaknuli povezanost među narodima. 

Krenuli biciklima od Zagreba do Bihaća: Humanitarci u akciji uoči nastupa BiH na SP-u
Foto: ZAGREB 2 BIHAĆ

Inspiraciju za ideju humanitarnog karaktera, pronašli su upravo u sportskom uspjehu BiH koja je u doigravanju izbacila Italiju i tako izborila plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Krenuli biciklima od Zagreba do Bihaća: Humanitarci u akciji uoči nastupa BiH na SP-u
Foto: ZAGREB 2 BIHAĆ

'Nogomet spaja'

"Nogomet spaja", kažu dečki na biciklima i dodaju da to najbolje pokazuje zajedništvo i navijački zanos uoči večerašnje utakmice izabranika Sergeja Barbareza protiv domaćina Kanade. 

Žele pomoći djeci, baš kako je i članu tima Dervišu Vojiću pomogla obitelj iz Velike Kladuše, koja ga je prije njegova dolaska u Zagreb, još u djetinjstvu kao izbjeglicu iz Bihaća primila pod svoj krov. A sreli su se i sada, i srdačno zagrlili.

Krenuli biciklima od Zagreba do Bihaća: Humanitarci u akciji uoči nastupa BiH na SP-u
Foto: ZAGREB 2 BIHAĆ

Derviš, inače direktor IT sektora jedne hrvatske tvrtke, ističe kako se i njemu pomoglo kad je bilo najpotrebnije. U razgovorima s ljudima koji su ovu skupinu entuzijasta srdačno dočekivali putem, konačnu odluku što će točno napraviti za djecu u BiH, tek će otkriti, a sve pod geslom – sport spaja!

Krenuli biciklima od Zagreba do Bihaća: Humanitarci u akciji uoči nastupa BiH na SP-u
Foto: ZAGREB 2 BIHAĆ

Zagrebačka šestorka gledat će nogometni nastup susjeda zajedno s navijačima BIH na glavnom trgu u Bihaću, kamo stižu večeras nakon dvodnevnog pedaliranja. 

BiciklistiHumanitarna AkcijaBihaćZagreb
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike