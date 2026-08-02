Prostitutke progovorile o zadnjim satima Liama Paynea prije tragične smrti

Tragično preminuli pjevač i bivša zvijezda grupe One Direction Liam Payne u posljednjim je satima života navodno doživio izljev bijesa pod utjecajem alkohola i droge, tvrde dvije seksualne radnice Aldana Serrano i Lucila Goitea koje su s njime provele dio dana prije njegove smrti, prenosi The Sun.

Pjevač je preminuo 16. listopada 2024. nakon što je pao s balkona hotelske sobe na trećem katu hotela CasaSur Palermo u Buenos Airesu. Izjave Serrano i Goitee policija je uzela svega nekoliko sati nakon tragedije, a dokumente je sada objavio Daily Mail.

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Droga, izljev bijesa i problem s novcem

Prema njihovim tvrdnjama, Payne ih je pozvao u hotel u jutarnjim satima, gdje su s njim imali sporazumni seksualni odnos. Ipak, situacija se, kako navode, pogoršala kada je trebalo platiti unaprijed dogovorenih 5000 američkih dolara, a pjevač kod sebe nije imao gotovinu.

Tvrde da je tada razbio svoj zlatni Rolex, vrijedan oko 30.000 funti, govoreći da može kupiti "još deset takvih", nakon čega je tri puta šakom udario televizor u hotelskoj sobi. Nakon što se smirio, navodno je kleknuo pred njih i zamolio ih da ostanu, rekavši kako ga "novac ne čini sretnim".

Ispričale su i da im je, pod utjecajem alkohola, pjevao vlastite pjesme te ih pitao mogu li mu nabaviti kokain.

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Borba s ovisnošću

Toksikološki nalaz nakon njegove smrti pokazao je da su se u njegovu organizmu nalazili kokain, alkohol i snažni sedativ Klonopin. Hotelski djelatnik Ezequiel Pereyra (22) i konobar Braian Paiz (26) optuženi su za nabavu droge te čekaju početak suđenja. Obojica odbacuju optužbe.

Payne, koji se godinama borio s ovisnošću, u Argentinu je stigao 16 dana prije smrti kako bi čekao obnovu američke vize. Prva dva tjedna boravio je s djevojkom Kate Cassidy i prijateljem Rogeriom "Rogerom" Noresom, a prema navodima izvora, u tom je razdoblju bio trijezan.

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Nakon što su Kate i Nores otišli, navodno se ponovno počeo drogirati i piti. Prethodno je, prema pisanju medija, izbačen iz luksuznog hotela Park Hyatt nakon što je demolirao sobu i verbalno napao zaposlenike pod utjecajem alkohola. Potom se prijavio u hotel CasaSur Palermo, gdje je, prema iskazima svjedokinja, putem WhatsAppa kontaktirao jednu od seksualnih radnica nakon što je pronašao njezin profil na internetu. Kako bi dokazao da je riječ o njemu, poslao joj je fotografije i videosnimku iz hotelske sobe, piše The Sun.

Umjesto gotovine, nudio im Rolex

Žene su ispričale da su u hotel stigle oko 11.30 sati te da su zbog jezične barijere komunicirali uz pomoć aplikacije za prevođenje. Navodno je isprva pokušao platiti međunarodnom bankovnom transakcijom, no uplata nije prošla. Nakon otprilike dva sata ponovno su zatražile dogovoreni honorar, a Payne im je, tvrde, ponudio svoj Rolex.

"Rekle smo mu da želimo samo novac, a on je tada uzeo sat i razbio ga. Govorio je da ga nije briga za novac. Zatim je udario televizor i dao nam do znanja da može razbiti što god poželi jer sve može platiti", ispričala je jedna od njih.

Odlučile su otići, no Payne ih je pratio do hotelskog predvorja. Ondje su zaposlenicima prijavile da je razbio televizor i da im nije platio. Dok su čekale, tvrdile su da je pjevač nervozno hodao po hotelu, više puta odlazio u sobu i vraćao se u predvorje. Kasnije su se nakratko vratile po stvari koje su zaboravile u sobi. Tada im se Payne, tvrde, ispričao zbog neugodnosti koje im je prouzročio.

Hotel su napustile nešto prije 16 sati, dok je Payne, prema njihovim riječima, i dalje djelovao dezorijentirano i nestabilno. U 17.07 sati pao je s balkona svoje hotelske sobe i preminuo na mjestu. Za njegovu smrt doznale su tek po povratku kući, kada su na društvenim mrežama vidjele prve vijesti. Policija ih je iste večeri ispitala kao ključne svjedokinje.

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