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TRAGEDIJA KOD SISKA /

Odlazak na kupanje završio tragedijom: Muškarac pronađen mrtav u Savi

Odlazak na kupanje završio tragedijom: Muškarac pronađen mrtav u Savi
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Foto: Jurica Galoic/PIXSELL/Ilustracija

Odmah je pokrenuta potraga u kojoj su, uz policiju, sudjelovale i druge nadležne službe

2.8.2026.
15:33
Jaga Komazec
Jurica Galoic/PIXSELL/Ilustracija
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Muškarac koji je u subotu poslijepodne otišao na kupanje u Savu kod Lijevog Dubrovčaka pronađen je mrtav, izvijestila je zagrebačka policija.

Njegov nestanak prijavio je prijatelj (34) u subotu navečer, nakon što ga je posljednji put vidio prije odlaska na kupanje.

Odmah je pokrenuta potraga u kojoj su, uz policiju, sudjelovale i druge nadležne službe. Policajci Antiterorističke jedinice Lučko u nedjelju su u ranim poslijepodnevnim satima uočili tijelo u Savi i izvukli ga na obalu.

Očevid je u tijeku.

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