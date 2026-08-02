Odlazak na kupanje završio tragedijom: Muškarac pronađen mrtav u Savi

Muškarac koji je u subotu poslijepodne otišao na kupanje u Savu kod Lijevog Dubrovčaka pronađen je mrtav, izvijestila je zagrebačka policija.

Njegov nestanak prijavio je prijatelj (34) u subotu navečer, nakon što ga je posljednji put vidio prije odlaska na kupanje.

Odmah je pokrenuta potraga u kojoj su, uz policiju, sudjelovale i druge nadležne službe. Policajci Antiterorističke jedinice Lučko u nedjelju su u ranim poslijepodnevnim satima uočili tijelo u Savi i izvukli ga na obalu.

Očevid je u tijeku.