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Užas na kupalištu u Dugoj Resi: Muškarac (55) se utopio u Mrežnici

Užas na kupalištu u Dugoj Resi: Muškarac (55) se utopio u Mrežnici
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Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/Ilustracija

Tragedija se dogodila na kupalištu u naselju Sveti Petar Mrežnički

20.7.2026.
10:32
Dunja Stanković
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/Ilustracija
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U rijeci Mrežnici na dugoreškom kupalištu u nedjelju se utopio 55-godišnji muškarac, potvrdila je policija. 

Tragedija se dogodila na kupalištu u naselju Sveti Petar Mrežnički na području Duge Rese malo iza 11 sati. 

"Na mjestu događaja proveden je očevid, a o događaju će nadležnom državnom odvjetništvu biti proslijeđeno izvješće", navode iz policije koja nije otkrivala više detalja. 

MrežnicaRijekaUtapanjeTragedijaCrna Kronika
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