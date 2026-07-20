Užas na kupalištu u Dugoj Resi: Muškarac (55) se utopio u Mrežnici

U rijeci Mrežnici na dugoreškom kupalištu u nedjelju se utopio 55-godišnji muškarac, potvrdila je policija.

Tragedija se dogodila na kupalištu u naselju Sveti Petar Mrežnički na području Duge Rese malo iza 11 sati.

"Na mjestu događaja proveden je očevid, a o događaju će nadležnom državnom odvjetništvu biti proslijeđeno izvješće", navode iz policije koja nije otkrivala više detalja.