Užas kraj Karlovca: Četiri tijela pronađena u rijekama

Policija je tijekom jučerašnjeg poslijepodneva zaprimila čak tri dojave o pronalasku mrtvih tijela u rijekama Kupi i Mrežnici na području Karlovačke županije. Ukupno su pronađena četiri tijela nepoznatih muškaraca, a okolnosti njihove smrti tek se utvrđuju.

Prva dojava stigla je nešto iza podneva, kada je građanin u rijeci Kupi kod naselja Sračak u općini Ribnik uočio mrtvo tijelo.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici Policijske postaje Ozalj, dok su pripadnici HGSS-a tijelo izvukli na obalu. Nakon toga proveden je očevid.

Tijela pronađena i u Netretiću i Gornjem Zvečaj

Nekoliko sati kasnije policija je, po dojavi slovenske policije, u rijeci Kupi u mjestu Gornje Prilišće na području općine Netretić pronašla još dva mrtva tijela nepoznatih muškaraca. Tijela su iz rijeke izvukli policijski službenici Policijske postaje Duga Resa u suradnji s vatrogascima iz Slovenije, nakon čega je također obavljen očevid.

Treća dojava zaprimljena je u predvečernjim satima, kada je građanin prijavio da je u rijeci Mrežnici u mjestu Gornji Zvečaj, općina Generalski Stol, uočio mrtvo tijelo. Pripadnici HGSS-a izvukli su tijelo na obalu, a policija je provela očevid.

Iz Policijske uprave karlovačke navode kako slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcije kojima će se utvrditi točan uzrok smrti i identitet svih pronađenih osoba.

