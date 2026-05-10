IZVLAČILI IH HGSS-OVCI /

Užas kraj Karlovca: Četiri tijela pronađena u rijekama

Foto: Net.hr

10.5.2026.
13:47
Policija je tijekom jučerašnjeg poslijepodneva zaprimila čak tri dojave o pronalasku mrtvih tijela u rijekama Kupi i Mrežnici na području Karlovačke županije. Ukupno su pronađena četiri tijela nepoznatih muškaraca, a okolnosti njihove smrti tek se utvrđuju.

Prva dojava stigla je nešto iza podneva, kada je građanin u rijeci Kupi kod naselja Sračak u općini Ribnik uočio mrtvo tijelo.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici Policijske postaje Ozalj, dok su pripadnici HGSS-a tijelo izvukli na obalu. Nakon toga proveden je očevid.

Tijela pronađena i u Netretiću i Gornjem Zvečaj

Nekoliko sati kasnije policija je, po dojavi slovenske policije, u rijeci Kupi u mjestu Gornje Prilišće na području općine Netretić pronašla još dva mrtva tijela nepoznatih muškaraca. Tijela su iz rijeke izvukli policijski službenici Policijske postaje Duga Resa u suradnji s vatrogascima iz Slovenije, nakon čega je također obavljen očevid.

Treća dojava zaprimljena je u predvečernjim satima, kada je građanin prijavio da je u rijeci Mrežnici u mjestu Gornji Zvečaj, općina Generalski Stol, uočio mrtvo tijelo. Pripadnici HGSS-a izvukli su tijelo na obalu, a policija je provela očevid.

Iz Policijske uprave karlovačke navode kako slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcije kojima će se utvrditi točan uzrok smrti i identitet svih pronađenih osoba.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
