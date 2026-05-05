Bili smo na mjestu gdje su preminula četiri migranta: 'Zaključavamo se, i djeca se boje'

Život uz hrvatsko-slovensku granicu, čak i u pitoresknom i pitomom okruženju kakvo je područje uz rijeku Kupu, zna donijeti drame.

Bili smo na mjestu gdje je krijumčar preksinoć dovezao teretno vozilo i u njemu, kako se ispostavilo, više od 30 migranata natiskanih unutra. Četvorica su umrla, navodno zato što su se ugušili, još dvojica su završila u karlovačkoj bolnici. Jedan od njih, Sirijac, kako doznajemo, i dalje je u teškom stanju na intenzivnoj njezi.

"Apsolutno treba računati da su se neke stvari događale kao posljedica uvjeta u kojima je bolesnik bio. Kod ovog bolesnika stisnutost u vozilu nije bila presudna, ali drugi uvjeti koji govore o utjecaju promjena temperatura ili prehrane na organizam i drugim uzročnici, apsolutno da", kaže Mirjana Lončarić-Katušin, voditeljica Odjela intenzivne medicine Opće bolnice u Karlovcu.

Krijumčar identificiran

Policija je preko svog čelnog čovjeka objavila da je krijumčar koji je migrante natrpao u skučeni prostor identificiran i da nije hrvatski državljanin.

"U ovom trenutku postoji vrlo dinamična međunarodna policijska suradnja s ciljem prikupljanja dokaza. Dakle, radi se o vrlo teškom kaznenom djelu i sigurno nećemo odustati od traženja osobe koju smo identificirali", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

'Ukopali smo desetak migranata'

Tragedija je, naravno, uznemirila i mještane.

"Uz ova četiri stradala migranta, mi dosad imamo već desetak koje smo ukopali na našem području, jer je kod prelaska rijeke Kupe znalo doći do utapanja, tako da ima toga dosta i sigurno je jedna nelagodna situacija", kaže načelnik Općine Netretić Marijan Peretić.

A može se reći da je ove godine situacija duplo neugodnija nego lani. Jer na putevima kojima smo prošli samo ove godine uhvaćeno je 739 migranata, što je 133 posto više nego u istom vremenu lani. Isto tako, uhvaćena su i 104 krijumčara, što je 108 posto više nego prošle godine.

Zašto krijumčari migrante dovode baš kod ovog mjesta, uvjerili smo se i sami. Ni ne čudi da izabiru to mjesto za prelazak granice, jer Kupa je ondje jako plitka, doslovce se može prehodati, a više nije ni toliko hladna. Tako da je za očekivati, kako vrijeme bude sve toplije, da će ilegalnih prelazaka biti još i više.

Mještani u strahu

Zato su bezbrižne šetnje kroz travu uz rijeku postale rijetka pojava. Iako se ove godine s migrantima ne povezuju nikakva kaznena djela, što zbog njih, što zbog krijumčara, svi koji uz Kupu žive ekstra su oprezni.

"Zaključavamo se, ne znamo kakvi su ljudi, što bi se moglo dogoditi. Inače blizu kuća nisu, ali na oprezu jesmo. I djeca se boje, djeca se dosta boje", kaže Zdenka Sinčić iz Donjeg Prilišća.

I načelnik potvrđuje da su lokalci promijenili navike.

"Mještani su se ograničili, ne idu u večernje šetnje, ne idu samostalno u šetnje, ne idu u šumske poslove sami. Jednostavno se boje jer je po šumama znalo biti i nastamba i nekakvih šatora, privremenih skloništa koje su si oni radili, i to je izazvalo kod ljudi nesigurnost", tumači Marijan Peretić.

I mještani surađuju s policijom.

"Ja kad ih vidim, imam od policije broj i javljam. Nešto ih pohvataju, nešto se potopi, nešto ih zbrije. Mi na malu pazimo, vozimo je u školu i iz škole", priča Nikola Sinčić iz Donjeg Prilišća.

Najveću nesigurnost izaziva beskrupuloznost krijumčara koji migrante, kako i posljednji primjer pokazuje, često do granica dovode u krajnje nehumanim uvjetima.

"On zarađuje, ali ja bih njega strpao doživotno u zatvor kad ga se ulovi. Strada Slovenija, stradamo mi", dodaje Nikola Sinčić.

Stradaju očito i sami migranti, od kojih će se mnogi sigurno opet ukrcati u natrpana vozila, u nadi da će nakon što prijeđu rijeku, doći još korak bliže cilju, gdje god da išli.