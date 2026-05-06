Arteta nakon prolaska u finale: 'Nikad ovakvu energiju nisam osjetio na ovom stadionu'

Nogometaši Arsenala prvi su finalisti ovosezonske Lige prvaka, nakon 1-1 u prvoj utakmici u Madridu engleski je sastav u polufinalnom uzvratu na svom Emirates stadionu pobijedio Atletico 1-0 (1-0).

Utakmica je odlučena u posljednjim trenucima prvog poluvremena, a junak londonskog sastava bio je Bukayo Saka, jedini strijelac u uzvratu.

"Nevjerojatna noć. Zajedno smo stvorili povijest. Ne mogu biti sretniji zbog svih uključenih. Način na koji smo dočekani bio je poseban i jedinstven, to sam osjetio na stadionu. Nikad ovakvu energiju nisam osjetio na ovom stadionu. Znali smo koliko to znači svima. Nakon 20 godina i drugi put u našoj povijesti, u finalu smo Lige prvaka", rekao je Mikel Arteta, trener Arsenala.

🚨 Mikel Arteta: “It's an incredible night. We made history again together”.



“I cannot be happier or prouder of everyone involved in this club. Outside the stadium was special and unique”.



“The atmosphere the supporters generated, the energy, it made it special. I NEVER felt… pic.twitter.com/WH3CW8fHTq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2026

"Znamo koliko je svaki protivnik težak i izazovan na ovoj razini. Atleti je nevjerojatna momčad: način na koji se natječu, rješenja koja nude i odgovori koje imaju na sve što im pokušavate učiniti. Diego [Simeone] je tamo odradio izvanredan posao. Razlike su tako male, a večeras su išle na našu stranu."

O momčadi koju je odabrao.

"Na kraju, bio je to moj osjećaj. Imao sam tako dobar osjećaj zbog onoga što sam vidio prije nekoliko dana protiv Fulhama. Bilo je bolno jer je uvijek teško izostaviti važne igrače jer svi žele započeti ove utakmice, ali vidjeli ste sve one koji su završavali utakmicu, način na koji su izašli na teren i kako su pomogli momčadi."

Arteta je posebno poručio što ga je impresioniralo.

"Kod moje momčadi najviše me impresioniralo zajedništvo. Okupio sam ih na posljednjem treningu i ispričao im se. Rekao sam da će igrati ista momčad kao i zadnji put. Svi su rekli da je odluka na meni i da su na raspolaganju koliko god su potrebni. Onda su me zagrlili."

Arsenal u finalu čeka pobjednika drugog polufinalnog susreta u kojem se sastaju Bayern i PSG. Uzvratna se utakmica igra na minhenskoj Allianz Areni u srijedu od 21 sat, a u prvom dvoboju je branitelj naslova PSG pobijedio u Parizu 5-4.

POGLEDAJTE VIDEO: Odbojkaši Gorice prkose svim problemima: 'Sami si financiraju dolaske, skupljaju i za benzin'