Stručnjaci za RTL Danas o nesreći kod Obrovca: 'Ne znamo jesu li djeca bila vezana'

Djevojčice koje su u utorak ujutro ozlijeđene u nesreći školskog minibusa kod Obrovca stabilno su i dobro se oporavljaju u zadarskoj bolnici. Nesreća je ponovno otvorila pitanje sigurnosti školskog prijevoza, tehničke ispravnosti autobusa i korištenja sigurnosnih pojaseva.

U Općoj bolnici Zadar potvrđuju kako su tri djevojčice zadobile teže tjelesne ozljede, dok je jedna jučer operirana.

„Pri kvalifikaciji njihovih ozljeda ostajemo pri onima od jučer. Kod tri djevojčice su utvrđene teže tjelesne ozljede, jedna je operirana jučer. Kod nje su jutros išli kontrolni nalazi koji su zadovoljavajući”, rekao je pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zadarske bolnice Nediljko Jović.

Dodao je kako bi operirana djevojčica mogla biti puštena kući do kraja tjedna, dok bi ostale djevojčice kući mogle tijekom sutrašnjeg dana ili dan kasnije.

„Što se tiče ovih četvero djece koji su naknadno zatražili pomoć, nakon obrade u hitnoj su utvrđene lakše ozljede i puštene su doma”, rekao je Jović.

Policija istražuje nesreću

Policija i dalje utvrđuje okolnosti nesreće u kojoj je 62-godišnji vozač, prevozeći 12 učenika, na uzbrdici sletio s ceste. U tijeku su vještačenja i prikupljanje dokaza, a istražuje se i je li autobus bio tehnički ispravan te jesu li djeca koristila sigurnosne pojaseve.

Dekan Prometnog fakulteta u Zagrebu Marko Šoštarić upozorava kako sigurnosni pojas u ovakvim situacijama može spriječiti teške ozljede. „Da, nemamo informaciju jesu li bila vezana ili ne, ali pojas u takvim situacijama može spriječiti tešku ozljedu, tako da je to obvezno i nužno”, rekao je.

Podaci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture pokazuju da je tijekom ove godine provedeno 226 inspekcijskih nadzora školskih autobusa. U 27 slučajeva utvrđene su nepravilnosti, dok je jedno vozilo isključeno iz prometa. Najčešći problemi, prema riječima načelnika Sektora inspekcije sigurnosti cestovnog prometa Franca Hajdinjaka, odnose se na oštećena vjetrobranska stakla i neispravne kočnice.

„U vrlo malom broju tih slučajeva su pronađene nepravilnosti što je rezultiralo isključenjem vozila”, rekao je Hajdinjak te dodao kako su najčešće nepravilnosti „uglavnom razbijeno vjetrobransko staklo i kočnice”.

Vozač u kontaktu s roditeljima djece

Iz autoprijevozničke tvrtke čiji je autobus sudjelovao u nesreći poručuju kako je vozilo staro devet i pol godina te da je prije dva mjeseca prošlo tehnički pregled bez nepravilnosti.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs istaknuo je kako škole i policija dobro surađuju kada je riječ o sigurnosti školskog prijevoza. „Ta suradnja između škola i sustava policije je dobra. Napravili smo zajedničke protokole po kojima ravnatelji i učitelji postupaju pa na takav način ono što je bilo u medijima kada je vozač došao pijan promptno se reagiralo”, rekao je Fuchs.

Vozač minibusa u telefonskom je razgovoru rekao kako mu je zbog svega psihički teško te da je u kontaktu s roditeljima djece. U malom mjestu poput Bilišana, gdje se svi poznaju, nesreća je teško pogodila cijelu zajednicu. Policija bi više informacija o uzroku nesreće trebala objaviti tijekom sutrašnjeg dana.