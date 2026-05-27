Oglasio se otac ozlijeđenih djevojčica: 'Vozač minibusa me nazvao, evo što me je pitao'

Milivoj (33), otac djevojčica (8 i 9) koje su u utorak zadobile ozljede nakon što je minibus sa školskom djecom sletio s kolnika na području Bilišana, u razgovoru za 24sata otkrio je da ga je vozač busa nazvao nakon prometne nesreće.

"Nazvao me i pitao za djecu. Znam da je iskusan, i mene je vozio u školu, poznajemo se cijeli život. Ne bi mu sigurno dali da vozi djecu da je neiskusan", rekao je Milivoj i dodao da se radi o osobi s više od 40 godina radnog staža.

Navodi kako su njegovi kćeri sada dobro. Starija je bila na operaciji i ima teške tjelesne ozljede, dok je mlađa lakše ozlijeđena.

Dodaje kako je na policiji da utvrdi što se točno dogodilo: "Ne možemo reći je li minibus bio star, dobar, loš. Jasno je da nije bio najnoviji, ali ne želimo upirati prstom u ikoga. Meni je bitno da su mi djeca prošla koliko je to moguće dobro."

Ravnatelj: 'Vidio sam djecu i autobus prevrnut na bok'

Podsjetimo, RTL Danas izvijestio je u utorak da je u slijetanju vozila ozlijeđeno petero djece te da je liječničku pomoć zatražio i vozač autobusa.

U busu se inače nalazilo 11 osnovnoškolaca i jedan srednjoškolac. Neslužbeno smo doznali kako vozač nije bio pod utjecajem alkohola.

Ravnatelj OŠ Obrovac Željko Modrić nam je kazao: "Vidio sam djecu, autobus prevrnut na lijevi bok, vozača, već je došao dio roditelja, nekoliko mještana koji su odmah pružili prvu pomoć. Policija je već bila na mjestu događaja i čekali smo dolazak Hitne pomoći."