Jurčić žestoko o slučaju švicaraca: 'To je izdaja kune i sramota HNB-a'

Vrhovni sud u srijedu je izvijestio da je prošireno vijeće donijelo odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima, ali će njem sadržaj biti poznat nakon što odluka bude napisana i poslana strankama.

Ukupno je sklopljeno 125.000 ugovora s kreditima u Švicarcima. Konvertirano je oko 60.000. Od ostalih 65.000 kredita, njih 5000 nije konvertirano, iako su na to imali pravo, a 60.000 kredita nikada nije konvertirano jer su otplaćeni prije konverzije.

Problem švicarskog franka komentirao nam je i ekonomist Ljubo Jurčić kojeg smo pitali može li se od novog guvernera Ante Žigmana očekivati kakav komentar na ovu temu kada službeno preuzme dužnost. Međutim, Jurčić podsjeća da Žigman po ovom pitanju više nema što učiniti. Hrvatska narodna banka je, podsjeća, prepustila da se ovim problemom bave civilni sudovi, iako je u pitanju monetarno područje kojim upravlja Hrvatska narodna banka.

'Narodna banka treba biti kao vojska'

"I ona nije smjela dopustiti devizne klauzule odnosno, da strana valuta radi to u Hrvatskoj. A kad je već došlo do toga, onda se to ne može prepustiti trgovačkim sudovima jer je monetarni sustav i bankarski sustav nadležnost Hrvatske narodne banke i tu deviznu klauzulu je trebala riješiti Hrvatska narodna banka s Ministarstvom financija i s Vladom, a ne prepustiti sucima koji to ne razumiju", rekao nam je Jurčić.

Suci su, napomenuo je, dobri, ali u Hrvatskoj ne postoji "razina tog monetarnog prava". "Narodna banke se mudro povukla sa strane. A Narodna banka je kao vojska. Vojska čuva teritorij od stranih vojnika, a Hrvatska narodna banka čuva monetarno područje od strane monete da ne dođe upravljati u vlastitoj ekonomiji. A to je ona dopustila", podsjeća Jurčić.

"Kad se to išlo rješavati" - nastavlja Jurčić - "onda se nije išlo da švicarski franci idu u kune, to je sramota za Narodnu banku - ako je napravljena greška, mi smo još tada bili deset godina daleko od eura, a oni su tražili da se švicarski franci prebace u euro. To je izdaja hrvatske kune od onog koji je treba braniti. To je sve odrađeno, sve greške koje su se mogle napraviti napravljene su i te greške su bile uspješne u svojoj provedbi, na štetu hrvatskih građana i hrvatskog gospodarstva To je grijeh HNB-a.

Antu Žigmana ne možemo za to prozivati. Dijelom Vujčića zato što je preuzeo to, ali to je bio toliki zahvat da on to ne bi mogao bez Vlade i Ministarstva financija i dogovoru sa štedišama, bankama itd. To je tolika šteta, vidite i sami koliko još ima ljudi koji se spore za to. Da je bilo par tisuća ljudi, neka idu na sudove, ali sto tisuća ljudi - to je politički problem, a oni to nisu prihvatili. To spada u monetarno područje, a ne u delikte i brakorazvodne parnice. To je baš monetarni problem, jedna ogromna monetarna greška, u najmanju ruku", zaključio je Jurčić.

Čekaju se detalji odluke

Mediji su ranije objavili da bi prošireno vijeće Vrhovnog suda uskoro trebalo objaviti pravno shvaćanje jesu li dužnici u švicarskom franku koji su konvertirali svoje kredite odštećeni ili nisu.

Iz Udruge Franak, koja je tražila održavanje javne sjednice, potom su izvijestili da su, uz pomoć financijskih stručnjaka, proveli novu analizu kojom je procijenjeno da je ukupno obeštećenje građanima s konvertiranim kreditima u švicarskim francima oko 700 milijuna eura.

Naveli su i da je prema ranijim procjenama obeštećenje bilo na razini od 1,2 milijarde eura te da su novu procjenu napravili "potaknuti svakodnevnim napadima Hrvatske udruge banaka" da bi opstojnost rada banaka bila dovedena u pitanje kad bi potrošači bili obeštećeni u skladu sa zakonom.

Hrvatska udruga banaka (HUB) uzvratila je da se o pravnim učincima konverzije kredita u švicarskim francima mora odlučivati neovisno, bez javnih pritisaka i diskreditiranja sudaca, stručnjaka i medija.