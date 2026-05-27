Hrvati opleli po novom guverneru HNB-a: 'Očekujem da će poduplati vrijednost svoje imovine'

U našoj stalnoj rubrici pitali smo vas što očekujete od novog guvernera HNB-a? Donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a.

27.5.2026.
17:21
Nakon sastanka vladajuće koalicije u srijedu objavljeno je da će poznati ekonomist Ante Žigman, biti prijedlog saborske većine za novog guvernera Hrvatske narodne banke (HNB).

Dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), ujedno je i suprug aktualne ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš-Žigman. Svoju je karijeru i počeo u HNB-u, a bio je i državni tajnik u Ministarstvu financija. 

Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje je li primjereno da na čelo HNB-a predlažu supruga ministrice. "HNB već dugi niz godina kroz zakonsko rješenje njenog statusa i funkcioniranja ima punu neovisnost u svom funkcioniranju, kako osobnu, tako i funkcionalnu i financijsku u odnosu na sva druga tijela RH. U tom kontekstu ja ne vidim potencijalni problem u funkcioniranju HNB-a."

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: 'Što očekujete od novog guvernera HNB-a?' U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a.

Mitraković Dunja očekuje da novi guverner 'konačno radi u interesu građana, a ne samo banaka'. 

"A što bi trebali očekivati, da možda suzbije inflaciju ili da bankama smanji kamate. Nisam naivna, da vjerujem u čuda", piše u komentaru Darija Kozarić.

Nora Taylor piše u ironičnom tonu. "Da si poveća plaću, snizi standard građana, uvede u dogovoru s bankama veće kamate i poveća inflaciju." Slično razmišlja i Leopold Ptičar koji u komentaru navodi: "Očekujem da će poduplati vrijednost svoje imovine kao i svaki HDZ-ov član kada se dočepa prave fotelje."

"Iskreno ništa, kao i dosad, njima dobro, a nama još gore", kratka i jasna je Rada VarošanecZlatko Krpačić kaže: "Nek si isplati bar medijalnu plaću." "Još gori standard građana i manje novaca za građane i naravno korupciju", piše Marino Cvjetanović.

Neven Malivuk zaključuje euro realnošću. "Koja HNB kad nemamo svoje valute. To su besmislice."

