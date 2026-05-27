VOZAČI, OPREZ!

Na autocesti A6 viđen medvjed, oglasili se iz HAK-a: Evo gdje se vozi usporeno

Na autocesti A6 viđen medvjed, oglasili se iz HAK-a: Evo gdje se vozi usporeno
Foto: hak

27.5.2026.
21:06
danas.hr
hak
Iz Hrvatskog autokluba (HAK) u srijedu navečer su izvijestili o kretanju medvjeda na autocesti A6. Životinja se našla između tunela Čardak i čvora Vrbovsko na kolniku u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Iz HAK-a upozoravaju da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog mjestimice obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8).

HAK: Prilagodite brzinu

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske magistrale (DC8).

Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
