Ovo niste nikada vidjeli: Neymar stigao na trening u helikopteru
Neymar je dugo bio u fokusu svih zaljubljenika u nogomet jer se nije znalo hoće li se naći na popisu izbornika Ancelottija
Nešto više od dva tjedna dijeli nas od početka Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi. Diljem svijeta reprezentacije daju sve od sebe kako bi na Mundijal stigle maksimalno spremne.
Jedna od tih reprezentacija je i Brazil, peterostruki prvak svijeta koji sanja prvu krunu još od 2002. godine. U tome bi im trebali pomoći Carlo Ancelotti, ali i najbolji strijelac brazilske reprezentacije svih vremena – Neymar. Upravo je on bio u fokusu tijekom cijelog razdoblja uoči objave popisa igrača koji putuju na Svjetsko prvenstvo.
Ancelotti je dugo vagao prije nego što je popustio pod pritiskom i uvrstio legendarnog nogometaša među 26 putnika, a Neymar mu se odužio tako što je na trening Seleçãa stigao – helikopterom.
Neymar Jr arrived to Brazil's World Cup camp in his own helicopter 🥶— DAZN Football (@DAZNFootball) May 27, 2026
