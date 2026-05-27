FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTO!? /

Ovo niste nikada vidjeli: Neymar stigao na trening u helikopteru

Ovo niste nikada vidjeli: Neymar stigao na trening u helikopteru
×
Foto: David Klein/Zuma Press/Profimedia

Neymar je dugo bio u fokusu svih zaljubljenika u nogomet jer se nije znalo hoće li se naći na popisu izbornika Ancelottija

27.5.2026.
22:03
Sportski.net
David Klein/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nešto više od dva tjedna dijeli nas od početka Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi. Diljem svijeta reprezentacije daju sve od sebe kako bi na Mundijal stigle maksimalno spremne.

Jedna od tih reprezentacija je i Brazil, peterostruki prvak svijeta koji sanja prvu krunu još od 2002. godine. U tome bi im trebali pomoći Carlo Ancelotti, ali i najbolji strijelac brazilske reprezentacije svih vremena – Neymar. Upravo je on bio u fokusu tijekom cijelog razdoblja uoči objave popisa igrača koji putuju na Svjetsko prvenstvo.

Ancelotti je dugo vagao prije nego što je popustio pod pritiskom i uvrstio legendarnog nogometaša među 26 putnika, a Neymar mu se odužio tako što je na trening Seleçãa stigao – helikopterom.

Nevjerojatan trenutak pogledajte u videu ispod:

NeymarBrazilska Nogometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike