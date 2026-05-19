RAZOČARENJE /

Cijela obitelj se okupila gledati objavu popisa reprezentacije, a ostali su šokirani

Foto: Rich Storry/Getty images/Profimedia

'Dao sam sve od sebe, ali nisam ostvario svoj san da nastupim na Svjetskom prvenstvu'

19.5.2026.
9:24
Sportski.net
Carlo Ancelotti objavio je popis brazilske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026. Na njemu se našao i Neymar, ali jedno veliko ime koje su svi očekivali je izostalo. 

Joao Pedro odradio je odličnu sezonu u Chelseaju, zabio je 20 golova u svim natjecanjima, bio je u reprezentaciji u kvalifikacijama i u prijateljskim utakmicama protiv Hrvatske i Francuske na posljednjem okupljanju, ali nije izborio svoje mjesto na Svjetskom prvenstvu. 

"Dao sam sve od sebe, ali nisam ostvario svoj san da nastupim na Svjetskom prvenstvu. Ostat ću miran i fokusiran kao što uvijek i pokušavam. Veselje i frustracija su dio nogometa. Svima u reprezentaciji želim puno sreće i bodrit ću ih na putu do šestog naslova svjetskog prvaka", napisao je na svome Instagramu napadač Chelseaja. 

Ipak, njegova obitelj to nije prihvatila tako dobro. Okupili su se zajedno gledati Ancelottijevu objavu popisa, a odlučili su to i snimiti. Njihovu reakciju možete pogledati OVDJE.

