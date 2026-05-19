Thompson otkrio veliki datum: Evo kada kreće prodaja ulaznica za koncert u Zaprešiću

Marko Perković Thompson najavio je novi veliki open-air koncert, ovoga puta na stadionu u Zaprešiću.

Na svom službenom Instagram i Facebook profilu, Thompson je podijelio fotografiju koja spaja pogled s pozornice i zračnu snimku prepunog stadiona pod vatrometom, najavljujući koncert za 4. srpnja 2026. godine. Događaj je zamišljen kao proslava prve obljetnice povijesnog koncerta održanog na zagrebačkom Hipodromu.

"Veliko nam je zadovoljstvo najaviti kako kreće prodaja ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se održati na stadionu u Zaprešiću, 4. srpnja 2026. godine", stoji u opisu, uz informaciju da prodaja ulaznica kreće 22. svibnja u 12 sati.