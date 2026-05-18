Thompson najavio humanitarni koncert u Vukovaru: Evo kad će se održati

Marko Perković Thompson (59) najavio je veliki humanitarni koncert u Vukovaru koji će se održati krajem kolovoza. Vijest je objavljena putem društvenih mreža, gdje su organizatori otkrili kako će događaj imati snažnu humanitarnu i domoljubnu poruku.

“S ponosom vas obavještavamo da će se krajem kolovoza u Vukovaru održati veliki humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona. Ovaj događaj nosi snažnu poruku zajedništva, domoljublja i solidarnosti, a cilj humanitarne akcije je pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Više informacija o koncertu i svim detaljima uskoro”, stoji u objavi.

Najava koncerta izazvala je velik interes među Thompsonovim obožavateljima, osobito zbog simbolike Vukovara i humanitarnog karaktera događaja.

Prije Vukovara - Zaprešić!

Osim vukovarskog koncerta, nedavno je potvrđen i veliki open air nastup u Zaprešić koji će se održati 4. srpnja. Tim povodom premijerno je objavljen i mini dokumentarni film koji donosi uspomene s njegovog velikog koncerta u zagrebačkoj Areni.