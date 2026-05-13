Thompson najavio koncert za godišnjicu Hipodroma! Nastupit će jako blizu Zagreba...

Marko Perković Thompson (59) 4. srpnja planira održati koncert na stadionu u Zaprešiću kako bi obilježio prvu godišnjicu nastupa na Hipodromu. Uz najavu koncerta, objavio je i mini dokumentarac koncerta iz Arene Zagreb naziva "Zabranili su Arenu - nisu zaustavili narod".

U objavi je objasnio zašto se koncert održava u Zaprešiću, a ne u Zagrebu. Spomenuo je da u Zagrebu ne postoje jednaki uvjeti za organizaciju svih javnih događanja te da glavni grad ne pruža iste prilike svojim građanima.

"Upravo zato, Zaprešić postaje mjesto okupljanja gdje ćemo slobodno slaviti glazbu, zajedništvo i ljubav prema domovini", objasnio je zašto je izabrao Zaprešić.

Najveći komercijalni koncert

"Dragi prijatelji, premijerno objavljujemo mini dokumentarac koncerta iz Arene Zagreb, kao uspomenu na nezaboravnu atmosferu i energiju koja je uvijek posebno prisutna na zagrebačkim koncertima.

Ujedno najavljujemo novi open air koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se 4. srpnja održati na stadionu u Zaprešiću, povodom obilježavanja prve obljetnice povijesnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu, najvećeg komercijalnog koncerta u svjetskoj povijesti.

I dok bi ovakav događaj prirodno pripadao Zagrebu, koncert ove godine seli u Zaprešić. Jer danas, nažalost, ne vrijede ista pravila za organizaciju svih javnih događaja i mnogi osjećaju kako Zagreb više nije grad jednakih mogućnosti za sve svoje građane. Upravo zato, Zaprešić postaje mjesto okupljanja gdje ćemo slobodno slaviti glazbu, zajedništvo i ljubav prema domovini", napisao je Thompson u objavi na Facebooku.

Na kraju objave pozvao je svoje pratitelje da mu se pridruže 4. srpnja.

