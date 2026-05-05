Thompsonova Sandra javno odgovorila Ivi Alilović: 'Ne znam jesmo li zaslužili...'

Nakon što je Iva Alilović, supruga proslavljenog rukometnog vratara Mirka Alilovića, podigla prašinu na društvenim mrežama dugačkom i vrlo osobnom objavom u kojoj je stala u obranu svojih bliskih prijatelja, glazbenika Marka Perkovića Thompsona, njegove supruge Sandre Perković i njihove djece, sinova Šimuna i Ante te kćeri Dive Marije i Katarine, Ivi se sada javila i sama Sandra.

Naime, u emotivnom istupu, Alilović je progovorila o, kako tvrdi, velikoj nepravdi koja se nanosi obitelji Perković, ističući njihovu skromnost, poštenje i tešku obiteljsku borbu koju vode daleko od očiju javnosti.

'Ne znam jesmo li zaslužili'

Njezine riječi izazvale su lavinu komentara, a među istima se posebno istaknuo onaj Thompsonove supruge koja nije skrivala koliko su je Ivine riječi dirnule pa i rasplakale.

"Draga moja Iva Alilović rasplakala si me, ne znam jesmo li ovako prekrasnu poruku zaslužili, hvala draga moja", napisala je vidno ganuta Sandra na što joj je Iva uzvratila: "Sandra ja tebe volim! I promatrajući sve što prolaziš, prolazite, samo te još više cijenim i iskreno ti se divim na snazi, hrabrosti i ljubavi koju imaš!"

Žene poput Sandre bi trebale biti uzor

Inače, u svojoj objavi Iva je posebni naglasak stavila upravo na Sandru koju je opisala kao istinsku heroinu i stup obitelji. Otkrila je da je Sandra fakultetski obrazovana žena koja je zbog ljubavi napustila bogatu Kanadu i preselila se u Hrvatsku.

"Da Marko uz sebe nema tako poštenu i dobru suprugu, koja ga prati kroz cijeli njegov put i čvrsto stoji uz njega i njihovu obitelj... sasvim sam sigurna da ne bi bilo ni Marka", navela je te opisala Sandrinu posvećenost bolesnom Anti Mihaelu o kojem je skrbila "bez dadilja, kuharica, čistačica i ikakve druge pomoći sa strane".

Upravo zbog toga, Alilović je zaključila kako bi upravo žene poput Sandre trebale biti uzor mladima, a ne "jeftine, vulgarne pojave s Instagrama". U ovoj emocijama nabijenoj objavi, Iva je navela i kako djeca Perkovićevih trpe izravne posljedice zbog stavova koje njihov otac u javnosti zastupa.

