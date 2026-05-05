'RASPLAKALA SI ME' /

Thompsonova Sandra javno odgovorila Ivi Alilović: 'Ne znam jesmo li zaslužili...'

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Ivine riječi izazvale su lavinu komentara, a među istima se posebno istaknuo onaj Thompsonove supruge koja nije skrivala koliko su je njezine riječi dirnule pa i rasplakale

5.5.2026.
10:32
Nakon što je Iva Alilović, supruga proslavljenog rukometnog vratara Mirka Alilovića, podigla prašinu na društvenim mrežama dugačkom i vrlo osobnom objavom u kojoj je stala u obranu svojih bliskih prijatelja, glazbenika Marka Perkovića Thompsona, njegove supruge Sandre Perković i njihove djece, sinova Šimuna i Ante te kćeri Dive Marije i Katarine, Ivi se sada javila i sama Sandra. 

Naime, u emotivnom istupu, Alilović je progovorila o, kako tvrdi, velikoj nepravdi koja se nanosi obitelji Perković, ističući njihovu skromnost, poštenje i tešku obiteljsku borbu koju vode daleko od očiju javnosti.

 

'Ne znam jesmo li zaslužili'

Njezine riječi izazvale su lavinu komentara, a među istima se posebno istaknuo onaj Thompsonove supruge koja nije skrivala koliko su je Ivine riječi dirnule pa i rasplakale. 

"Draga moja Iva Alilović rasplakala si me, ne znam jesmo li ovako prekrasnu poruku zaslužili, hvala draga moja", napisala je vidno ganuta Sandra na što joj je Iva uzvratila: "Sandra ja tebe volim! I promatrajući sve što prolaziš, prolazite, samo te još više cijenim i iskreno ti se divim na snazi, hrabrosti i ljubavi koju imaš!"

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Žene poput Sandre bi trebale biti uzor

Inače, u svojoj objavi Iva je posebni naglasak stavila upravo na Sandru koju je opisala kao istinsku heroinu i stup obitelji. Otkrila je da je Sandra fakultetski obrazovana žena koja je zbog ljubavi napustila bogatu Kanadu i preselila se u Hrvatsku.

"Da Marko uz sebe nema tako poštenu i dobru suprugu, koja ga prati kroz cijeli njegov put i čvrsto stoji uz njega i njihovu obitelj... sasvim sam sigurna da ne bi bilo ni Marka", navela je te opisala Sandrinu posvećenost bolesnom Anti Mihaelu o kojem je skrbila "bez dadilja, kuharica, čistačica i ikakve druge pomoći sa strane".

Upravo zbog toga, Alilović je zaključila kako bi upravo žene poput Sandre trebale biti uzor mladima, a ne "jeftine, vulgarne pojave s Instagrama". U ovoj emocijama nabijenoj objavi, Iva je navela i kako djeca Perkovićevih trpe izravne posljedice zbog stavova koje njihov otac u javnosti zastupa.

 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
