Thompsonova supruga podijelila snažne riječi pa poručila: 'Taman mi je ovo danas trebalo'

Iako se godinama držala podalje od medija i javnosti, supruga pjevača Marka Perkovića Thompsona, Sandra Perković, u posljednje je vrijeme sve aktivnija na društvenim mrežama. Sa svojim pratiteljima ondje dijeli isječke iz svakodnevice, ali i sadržaj duboko prožet vjerom, koja, kako je i ranije isticala, zauzima važno mjesto u njezinu životu.

Ovoga puta Sandra je objavila dirljive i snažne riječi don Vjenceslava Kujundžića, koje su brzo privukle pažnju njezinih pratitelja.

Riječ je o promišljanju o molitvi koje mnogi opisuju kao utješno i ohrabrujuće:

“Molitva je tiha potvrda da postoji netko tko vas čuje i onda kad vas svi drugi ne razumiju. To je razgovor bez publike, bez dokaza, ali s vjerom da teret koji nosite nije samo na vašim leđima. Kad se molite, priznajete slabost, a to je najčistiji oblik snage.

Čovjek može biti okružen ljudima i biti sam. Ali onaj tko se moli, nikad nije napušten. Molitva ne briše bol, ali je dijeli. Ne rješava odmah probleme, ali vam vraća dah. U njoj srce odlaže umor, a duša se podsjeća da nada nije naivna, nego nužna. Kad riječi stanu, molitva nastavlja umjesto vas.

Zato kad kleknete ne padate. Tada se zapravo uspravljate iznutra. Ako se molite znači da niste sami. I nikada niste bili...”

'Taman mi je ovo danas trebalo'

Uz objavu, Sandra je dodala i osobnu poruku koja je dodatno naglasila koliko su je ove riječi dotaknule:

“Hvala Vam Don Vjence, taman mi je ovo danas trebalo. Možda i netko drugi danas to treba čuti pa dijelim.”

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Godinama se drže podalje od medija

Podsjećamo, iako Marko Perković Thompson već desetljećima puni dvorane i podiže publiku na noge, njegov privatni život dugo je bio čuvan od javnosti. Sa suprugom Sandrom u braku je više od dva desetljeća te su zajedno dobili i petero djece, a njihova veza godinama je čuvana daleko od kamera i estradnog svijeta.

