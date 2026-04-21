KATARINA PERKOVIĆ /

Thompsonova kći postiže velike sportske uspjehe, a sad je stigla i nova nagrada
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Premda Marko Perković Thompson godinama čuva svoju privatnost, društvene mreže sada su otkrile nove detalje o njegovoj kćeri Katarini

21.4.2026.
14:21
Dok se Thompsonova kći Diva Marija Perković već dokazala na velikom platnu, ali i kroz vojničku karijeru, njezina mlađa sestra Katarina odabrala je posve drugačiji smjer.

Iako obitelj očito njeguje snažnu umjetničku crtu, 16-godišnja Katarina Perković sve više pokazuje da u njima itekako postoje i sportski geni. Svoj put gradi u jahanju, zahtjevnom sportu koji traži disciplinu, strpljenje i posebnu povezanost s konjima.

Njezine vještine vidljive su na profilu konjičkog kluba i škole jahanja, a nedavno ih je potvrdila i osvajanjem nove nagrade.

"Sjajna vožnja, držanje naših planova i samo biti svoj… Tako smo ponosni na vas… Jedva čekamo vidjeti što će budućnost donijeti… Svi članovi našeg tima odradili su nevjerojatan posao ovog vikenda. Dvije bronce i jedno zlato", napisali su na Instagramu konjičkog kluba dodavši: "Dragi roditelji, hvala vam na podršci. Bez vas ovo ne bi bilo moguće."

Podsjetimo, naš glazbenik iz Čavoglava i njegova supruga Sandra Perković zajedno su još od ranih 2000-ih te imaju petero djece. Uz Divu Mariju i Katarinu, tu je i Katarinina blizanka Cvita, kao i sinovi Šimun Petar i Ante Mihael.

POGLEDAJTE VIDEO: Suze radosnice i čvrsti zagrljaji na prisezi ročnika: Među njima i Thompsonova kći

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
