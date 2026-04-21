Thompsonova kći postiže velike sportske uspjehe, a sad je stigla i nova nagrada

Dok se Thompsonova kći Diva Marija Perković već dokazala na velikom platnu, ali i kroz vojničku karijeru, njezina mlađa sestra Katarina odabrala je posve drugačiji smjer.

Iako obitelj očito njeguje snažnu umjetničku crtu, 16-godišnja Katarina Perković sve više pokazuje da u njima itekako postoje i sportski geni. Svoj put gradi u jahanju, zahtjevnom sportu koji traži disciplinu, strpljenje i posebnu povezanost s konjima.

Njezine vještine vidljive su na profilu konjičkog kluba i škole jahanja, a nedavno ih je potvrdila i osvajanjem nove nagrade.

"Sjajna vožnja, držanje naših planova i samo biti svoj… Tako smo ponosni na vas… Jedva čekamo vidjeti što će budućnost donijeti… Svi članovi našeg tima odradili su nevjerojatan posao ovog vikenda. Dvije bronce i jedno zlato", napisali su na Instagramu konjičkog kluba dodavši: "Dragi roditelji, hvala vam na podršci. Bez vas ovo ne bi bilo moguće."

Podsjetimo, naš glazbenik iz Čavoglava i njegova supruga Sandra Perković zajedno su još od ranih 2000-ih te imaju petero djece. Uz Divu Mariju i Katarinu, tu je i Katarinina blizanka Cvita, kao i sinovi Šimun Petar i Ante Mihael.

