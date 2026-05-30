Prijavljen direktor iz Zadra: Radnicima nije isplatio plaće ni doprinose, evo kolika je šteta

Zadarska policija prijavila je direktora (37) kojeg se sumnjiči da svojim radnicima nije isplatio plaće ni doprinose za kolovoz i rujan prošle godine, javlja u subotu portal ezadar.

"Sumnjiči ga se da je u svojstvu odgovorne osobe trgovačkog društva sa sjedištem na zadarskom području tijekom prošle 2025. godine, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za svoje društvo, uskratio svojim zaposlenicima, njih 40-ak među kojima su strani i hrvatski državljani, plaće ili dijelove plaća za kolovoz i rujan 2025.godine, kao i doprinose i poreze na taj dohodak", navela je policija.

Šteta veća od 24.000 eura

U priopćenju se dodaje kako se sumnja da je sebi i svom društvu pribavio nepripadnu protupravnu imovinsku korist veću od 24.000 eura.

"Protiv osumnjičenog, kao odgovorne osobe je nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru podnesena kaznena prijava zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela neisplate plaće", poručuje policija.