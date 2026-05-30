FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OŠTETIO OKO 40 LJUDI /

Prijavljen direktor iz Zadra: Radnicima nije isplatio plaće ni doprinose, evo kolika je šteta

Prijavljen direktor iz Zadra: Radnicima nije isplatio plaće ni doprinose, evo kolika je šteta
×
Foto: Shutterstock

U priopćenju se dodaje kako se sumnja da je sebi i svom društvu pribavio nepripadnu protupravnu imovinsku korist veću od 24.000 eura

30.5.2026.
12:19
danas.hr
Shutterstock
VOYO logo
VOYO logo

Zadarska policija prijavila je direktora (37) kojeg se sumnjiči da svojim radnicima nije isplatio plaće ni doprinose za kolovoz i rujan prošle godine, javlja u subotu portal ezadar.

"Sumnjiči ga se da je u svojstvu odgovorne osobe trgovačkog društva sa sjedištem na zadarskom području tijekom prošle 2025. godine, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za svoje društvo, uskratio svojim zaposlenicima, njih 40-ak među kojima su strani i hrvatski državljani, plaće ili dijelove plaća za kolovoz i rujan 2025.godine, kao i doprinose i poreze na taj dohodak", navela je policija.

Šteta veća od 24.000 eura 

U priopćenju se dodaje kako se sumnja da je sebi i svom društvu pribavio nepripadnu protupravnu imovinsku korist veću od 24.000 eura. 

"Protiv osumnjičenog, kao odgovorne osobe je nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru podnesena kaznena prijava zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela neisplate plaće", poručuje policija. 

ZadarPolicijaDirektor
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike