Ovo je jedan od najljepših metroa na svijetu: Vožnja košta tek nekoliko centi

Tko god prvi put siđe u metro u Taškentu obično očekuje sasvim običan sustav podzemne željeznice. No već nakon nekoliko stepenica postaje jasno da ovo nije standardan metro, nego prostor koji više podsjeća na spoj muzeja, palače i filmskog seta nego na klasičnu infrastrukturu.

U većini svjetskih gradova metro je samo sredstvo da se brzo stigne od točke A do točke B, no u glavnom gradu Uzbekistana on je i doživljaj sam za sebe. Svaka stanica uređena je potpuno drugačije, s bogatim dekoracijama, detaljima i atmosferom koja često podsjeća na luksuzne dvorane ili monumentalne sovjetske građevine.

“Ovo je jedna od najljepših i najjeftinijih podzemnih željeznica na svijetu i nalazi se u Uzbekistanu”, pišu Putoholičari.

Taškentski metro otvoren je 1977. godine i bio je prvi metro sustav u cijeloj Srednjoj Aziji. Nastao je nakon razornog potresa koji je pogodio grad 1966. godine, a osim prometne funkcije imao je i stratešku ulogu jer je projektiran kao potencijalno sklonište u slučaju nuklearne opasnosti.

Danas metro ima četiri linije, više od 50 stanica i više od 70 kilometara mreže, a godišnje prevozi gotovo 287 milijuna putnika. Broj korisnika stalno raste, ali ono što i dalje najviše fascinira nije statistika, nego vizualni dojam svake pojedine stanice.

Vožnja je iznimno pristupačna – karta košta svega oko 12 centi, što ga čini jednim od najjeftinijih metro sustava na svijetu. Osim praktičnosti, metro je i jedan od najboljih načina za istraživanje grada. Ako želite posjetiti mjesta poput Chorsu bazara, Trga Mustaqillik ili središnjih gradskih četvrti, podzemna željeznica često je najbrže i najjednostavnije rješenje.

Zato, kada dođete u Taškent, metro nemojte promatrati samo kao prijevoz. Odvojite vrijeme, provozajte se bez plana i izlazite na stanicama koje vam privuku pažnju. Jer u ovom gradu čak i obična vožnja pod zemljom može postati jedna od najzanimljivijih atrakcija cijelog putovanja.

