Nova stanica metroa u Iranu izazvala šok i divljenje: Golubica, maslina i Djevica Marija

Kupola ukrašena perzijskim motivima, svod i lukovi koji podsjećaju na crkvu te pobožne slike - to je nova postaja metroa u Teheranu dizajnirana kao umjetničko djelo, koja odaje počast kršćanima i Djevici Mariji u zemlji u kojoj je šijitski islam državna religija.

Djevica Marija prikazana je na niskom reljefu u hodniku postaje pod nazivom Maryam Moghaddas (Sveta Marija na perzijskom) kako se moli zatvorenih očiju, a iznad nje je golubica koja nosi maslinovu grančicu.

Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Na zidu perona nalazi se i niski reljef Isusa Krista.

Djevica Marija u Iranu je jako štovana. Maryam spada među najpopularnija imena u Iranu.

"Svaki element koji se može vidjeti u ovoj postaji izrađen je da bi se, kada se prolazi, shvatilo da treba poštovati druge religije, osobito kršćanstvo", rekla je autorica umjetničkih djela Tina Tarigh Mehr.

"Ova ptica (bijela golubica) simbol je Svetoga Duha. Maslina je simbol mira i prijateljstva", naglasila je, tijekom posjeta organiziranog za novinare u subotu, uoči skorog otvaranja postaje za javnost.

U Islamskoj Republici Iranu, golemoj multikulturalnoj zemlji, šijitski islam službena je državna religija.

Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Ustav priznaje i sunitski islam, zoroastrizam, judaizam i kršćanstvo kao manjinske religije. Svaka manjina ima jednog zastupnika u iranskom parlamentu.

Kršćanstvo je u toj zemlji bilo prisutno mnogo prije uspona islama nakon arapskog osvajanja Perzije u 7. stoljeću nove ere.

"Ova postaja podsjeća na božansku ženu koja je probudila svijet svojom čistoćom", rekao je gradonačelnik Teherana Alireza Zakani.

Postaja je zamišljena s ciljem "naglašavanja koegzistencije religija u Teheranu", napisao je na X-u.

Službeni broj kršćana koji žive u Iranu nije poznat, ali procjenjuje se na između 130.000 do milijun.

U Teheranu postoji armenska katedrala sv. Sarkisa. Nalazi se u blizini nove postaje metroa posvećene Djevici Mariji, koja se počela graditi prije deset godina.

Prva linija metroa u Iranu puštena je u promet u Teheranu 1999. Grad ima više od 10 milijuna stanovnika.

Teheran ima oko 160 postaja metroa. Nekoliko ih je poznato po umjetničkom stilu, mješavini moderne arhitekture i tradicionalnih perzijskih elemenata.

