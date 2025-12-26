FREEMAIL
NESREĆA U SLAVONIJI /

Jurio pa sletio u kanal i udario u betonski most: Mladić prebačen u KBC Osijek

Jurio pa sletio u kanal i udario u betonski most: Mladić prebačen u KBC Osijek
×
Foto: Ilustracija: Emica Elvedji/pixsell

Na mjesto nesreće izašla je hitna medicinska pomoć, vozač je prevezen u KBC Osijek

26.12.2025.
8:14
danas.hr
Ilustracija: Emica Elvedji/pixsell
Teška prometna nesreća dogodila se jučer, na Božić, oko podneva kod Valpova, na županijskoj cesti 4061, između Ladimirevaca i Satnice. 

Prema policijskom očevidu, 21-godišnji vozač upravljao je automobilom osječkih registracijskih oznaka. Kretao se iz smjera Ladimirevaca prema Satnici, a po izlasku iz desnog zavoja izgubio je nadzor nad vozilom. 

"Razlog je neprilagođena brzina na mokrom kolniku i kiši. Vozilo je zahvatilo zemljanu bankinu, potom je sletjelo u kanal i udario u betonski most u vikend naselju Garčin", priopćila je PU osječko baranjska.

Vozač završio u bolnici

Na mjesto nesreće izašla je hitna medicinska pomoć. Vozač je prevezen u KBC Osijek, a težina ozljeda bit će poznata naknadno.

"Vozač je alkotestiran te je utvrđeno da nije bio pod utjecajem alkohola. Prema njegovoj izjavi, koristio je sigurnosni pojas. Vozilo je s mjesta nesreće uklonila vučna služba. Registracijske oznake su privremeno oduzete. Na teren su izašli i vatrogasci DVD-a Valpovo. Njihova intervencija nije bila potrebna", dodaju još iz policije.

NESREĆA U SLAVONIJI /
Jurio pa sletio u kanal i udario u betonski most: Mladić prebačen u KBC Osijek