KAKO DALJE /

Znamo i prve potencijalne parove osmine finala: Evo tko s kim u odabranom društvu

Znamo i prve potencijalne parove osmine finala: Evo tko s kim u odabranom društvu
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/imago sportfotodienst/Profimedia

Poznat je i djelomični 'kostur' osmine finala te klubovi već sada znaju tko bi ih mogao čekati u sljedećoj fazi

24.2.2026.
23:34
Sportski.net
BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/imago sportfotodienst/Profimedia
Odigrane su četiri uzvratne utakmice play-offa Lige prvaka i saznali smo četiri putnika u osminu finala. 

Poznat je i djelomični 'kostur' osmine finala te klubovi već sada znaju tko bi ih barem otprilike mogao čekati u sljedećoj fazi. 

U ranijem terminu Atletico je svladao Club Brugge našeg Ivana Leke 4:1 na Metropolitanu nakon što je u prvoj utakmici bilo 3:3 u Belgiji. Simeonovi ratnici igrat će protiv Liverpoola ili pak Tottenhama kojeg vodi naš Igor Tudor

Veliko se iznenađenje dogodilo u Milanu gdje je norveški Bodo Glimt srušio Inter našeg Petra Sučića, aktualnog europskog doprvaka, dobivši s ukupnih 5:2 nadmetanje kroz 180 minuta.

U osmini finala će Bodo Glimt igrati protiv Sportinga ili Manchester Cityja, s tim da su Norvežani u grupnoj fazi Lige prvaka već pobijedili Manchester City na domaćem terenu s 3:1. 

Bayer je rutinski izborio osminu finala gdje će igrati protiv Arsenala ili Bayerna. Nakon pobjede Bayera u prvom dvoboju u Pireju od 2:0, njemački sastav i Olympiakos su u Leverkusenu odigrali utakmicu bez golova.

Newcastle je dva puta u ovom razigravanju nadigrao azerbajdžanski Qarabag za ukupnih 9-3. Newcastle je kompletni posao na putu prema osmini finala obavio već u prvom susretu kada je u gostima, u Bakuu, svladao Qarabag 6-1. U osmini finala Newcastlea čekaju dvije utakmice protiv Barcelone ili Chelseaja.

POGLEDAJTE VIDEO: Martinjak za RTL Danas otkrio kakvi nas spektakli očekuju: 'Polučilo bi jako veliki uspjeh'

