FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVA DOZA LUDILA /

Sučićev Inter lovi veliki preokret protiv hit ekipe i plasman u osminu finala

Sučićev Inter lovi veliki preokret protiv hit ekipe i plasman u osminu finala
×
Foto: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tijek utakmica play-offa Lige prvaka pratite UŽIVO na portalu Net.hr

24.2.2026.
19:16
Sportski.net
Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Liga prvaka, play-off
24. 2. 2026.
21:00
0
Inter
 
:
0
Bodo/Glimt
 

Atletico Madrid - Club Brugge 4:1

Bayer Leverkusen - Olympiakos 0:0

Newcastle - Qarabag 2:0

Na rasporedu su četiri uzvratne utakmice play-offa Lige prvaka u kojima ćemo doznati i četiri putnika u osminu finala. 

UŽIVO

- NEWCASTLE ODMAH ZABIJA I DRUGI! Joelinton u šestoj za 2:0! To je 8:1 ukupno! Gol OVDJE

- NEWCASTLE VODI! Tonali u petoj kinuti za vodstvo domaćina. Gol OVDJE

- Inter je krenuo jako, a u trećoj minuti Esposito je pucao glavom s vrha peterca na ubačaj Dimarca s lijeve strane, ali lopta je otišla malo iznad gola. 

- Počele su utakmice! 

- Kraj na Metropolitanu! Ivan Leko ipak nije uspio. Atletico na kraju uvjerljivim rezultatom prolazi u osminu finala. Više o utakmici OVDJE

- Sorloth zabija hat-trick i 4:1 Atletica!

- Atletico ima 3:1! Nakon što je za 2:1 zabio Cardoso u 48. minuti, Sorloth je u 76. svojim drugim golom povisio na 3:1. 

- Stigli su sastavi! Petar Sučić na klupi čeka ulazak u igru. 

- Na Metropolitanu je 1:1 na poluvremenu. 

NAJAVA

Atlético Madrid i Club Brugge (3:3) igraju u ranijem susretu, a od 21h gledamo Bayer Leverkusen - Olympiacos (2:0), Inter - Bodø/Glimt (1:3) i Newcastle - Qarabag 6:1. 

Od naših predstavnika tu je Ivan Leko na klupi Club Bruggea, a očekujemo i nastup Petra Sučića na Meazzi gdje Inter lovi zaostatak od dva gola protiv Bodø/Glimta. Golman Fabijan Buntić najvjerojatnije će biti na klupi Qarabaga u Newcastleu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Mijatović okupio košarkaše: 'Njemačka nam može biti samo ogromna motivacija'

Liga PrvakaUživoPlay-off Lige Prvaka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx