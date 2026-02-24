Sučićev Inter lovi veliki preokret protiv hit ekipe i plasman u osminu finala

Liga prvaka, play-off 0 Inter : 0 Bodo/Glimt

Atletico Madrid - Club Brugge 4:1

Bayer Leverkusen - Olympiakos 0:0

Newcastle - Qarabag 2:0

Na rasporedu su četiri uzvratne utakmice play-offa Lige prvaka u kojima ćemo doznati i četiri putnika u osminu finala.

UŽIVO

- NEWCASTLE ODMAH ZABIJA I DRUGI! Joelinton u šestoj za 2:0! To je 8:1 ukupno! Gol OVDJE.

- NEWCASTLE VODI! Tonali u petoj kinuti za vodstvo domaćina. Gol OVDJE.

- Inter je krenuo jako, a u trećoj minuti Esposito je pucao glavom s vrha peterca na ubačaj Dimarca s lijeve strane, ali lopta je otišla malo iznad gola.

- Počele su utakmice!

- Kraj na Metropolitanu! Ivan Leko ipak nije uspio. Atletico na kraju uvjerljivim rezultatom prolazi u osminu finala. Više o utakmici OVDJE.

- Sorloth zabija hat-trick i 4:1 Atletica!

- Atletico ima 3:1! Nakon što je za 2:1 zabio Cardoso u 48. minuti, Sorloth je u 76. svojim drugim golom povisio na 3:1.

- Stigli su sastavi! Petar Sučić na klupi čeka ulazak u igru.

Our XI to take on Bodø/Glimt 👇 pic.twitter.com/ULJAZfZYXu — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) February 24, 2026

- Na Metropolitanu je 1:1 na poluvremenu.

NAJAVA

Atlético Madrid i Club Brugge (3:3) igraju u ranijem susretu, a od 21h gledamo Bayer Leverkusen - Olympiacos (2:0), Inter - Bodø/Glimt (1:3) i Newcastle - Qarabag 6:1.

Od naših predstavnika tu je Ivan Leko na klupi Club Bruggea, a očekujemo i nastup Petra Sučića na Meazzi gdje Inter lovi zaostatak od dva gola protiv Bodø/Glimta. Golman Fabijan Buntić najvjerojatnije će biti na klupi Qarabaga u Newcastleu.

