Leko nije uspio: Atletico na krilima sjajnog Norvežanina izborio osminu finala
U osmini finala Atletico će igrati protiv Liverpoola ili Tottenhama, kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor
Nogometaši madridskog Atletica izborili su osminu finala ovosezonske Lige prvaka nakon što su na domaćem terenu svladali belgijski Club Brugge 4-1 i time s ukupnih 7-4 prošli dalje.
U prvom dvoboju u Belgiji utakmica je završila bez pobjednika 3-3, a i u uzvratu je dugo vremena Club Brugge, sastav kojeg vodi hrvatski strateg Ivan Leko, jako dobro parirao i prijetio papirnatom favoritu. Međutim, na kraju se iznenađenje nije dogodilo.
Atletico je poveo u 23. minuti nakon što je Oblak daleko ispucao loptu. Do nje je došao Sorloth i iz vrlo teške pozicije, sa suparničkim igračem na sebi, pogodio za 1-0. Pritom je, treba reći, loše reagirao vratar Club Bruggea Mignolet.
Do pogotka najbolju je šansu imao Club Brugge, a belgijski sastav nije izgubio kompas niti nakon što je upao u rezultatski minus. Čak štoviše, izjednačili su gosti relativno brzo. Nakon kornera u 36. minuti Ordonez je iz blizine poentirao za 1-1.
Odmah na startu drugog poluvremena Atletico je vratio prednost, a vrlo lijepo je pucao Cardoso i pogodio za 2-1. Napadao je potom Club Brugge te je tražio novi povratak u igru, ali je u 76. minuti uslijedio novi gol Sorlotha i velikih 3-1 čime je Atletico popločao put prema 16 najboljih momčadi elitne Lige prvaka. Do kraja ogleda imao je Norvežanin Alexander Sorloth još nešto za reći na terenu, u 87. minuti je postigao svoj treći gol za konačnih 4-1.
U osmini finala Atletico će igrati protiv Liverpoola ili Tottenhama, kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor.
POGLEDAJTE VIDEO: Martinjak za RTL Danas otkrio kakvi nas spektakli očekuju: 'Polučilo bi jako veliki uspjeh'