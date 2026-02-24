Leko nije uspio: Atletico na krilima sjajnog Norvežanina izborio osminu finala

Nogometaši madridskog Atletica izborili su osminu finala ovosezonske Lige prvaka nakon što su na domaćem terenu svladali belgijski Club Brugge 4-1 i time s ukupnih 7-4 prošli dalje.

U prvom dvoboju u Belgiji utakmica je završila bez pobjednika 3-3, a i u uzvratu je dugo vremena Club Brugge, sastav kojeg vodi hrvatski strateg Ivan Leko, jako dobro parirao i prijetio papirnatom favoritu. Međutim, na kraju se iznenađenje nije dogodilo.

Atletico je poveo u 23. minuti nakon što je Oblak daleko ispucao loptu. Do nje je došao Sorloth i iz vrlo teške pozicije, sa suparničkim igračem na sebi, pogodio za 1-0. Pritom je, treba reći, loše reagirao vratar Club Bruggea Mignolet.

Do pogotka najbolju je šansu imao Club Brugge, a belgijski sastav nije izgubio kompas niti nakon što je upao u rezultatski minus. Čak štoviše, izjednačili su gosti relativno brzo. Nakon kornera u 36. minuti Ordonez je iz blizine poentirao za 1-1.

Odmah na startu drugog poluvremena Atletico je vratio prednost, a vrlo lijepo je pucao Cardoso i pogodio za 2-1. Napadao je potom Club Brugge te je tražio novi povratak u igru, ali je u 76. minuti uslijedio novi gol Sorlotha i velikih 3-1 čime je Atletico popločao put prema 16 najboljih momčadi elitne Lige prvaka. Do kraja ogleda imao je Norvežanin Alexander Sorloth još nešto za reći na terenu, u 87. minuti je postigao svoj treći gol za konačnih 4-1.

U osmini finala Atletico će igrati protiv Liverpoola ili Tottenhama, kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor.

