Kako oprati donje rublje dok ste na putu? Pa stavite ga u aparat za kavu. Mooolim!?

JE LI MOGUĆE OVO!? /

Kako oprati donje rublje dok ste na putu? Jedna travel influenserica ima rješenje - stavite ga u aparat za kavu. Mooolim!?

Tara Woodcox je influenserica nad čijim se putničkim trikom zgraža cijeli svijet. Objavila je video u kojem tumači kako će gaćice oprati vruća voda koja prolazi kroz aparat.

Viralni video izazvao je žustre rasprave o higijeni, pitanja o tome je li u njihov hotelski aparat netko prije stavio prljave gaće i treba li ih zbog toga uopće upotrebljavati. A onda se influenserica ponovno javila i kazala da to nikad nije probala.