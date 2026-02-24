Ovo je brutalna zimska oluja: 'Znam da ne volite sjediti, ali tražim da upravo to učinite'

'FALE MI...' /
Tisuće Ukrajinaca našle su dom u Hrvatskoj: Leonid (13) nikoga neće ostaviti ravnodušnim...
Nakon što je oluja Fern prošlog mjeseca odnijela desetke života, ekstremni vremenski uvjeti nastavljaju se i ovih dana na sjeveroistoku SAD-a.
Novi val snijega i snažnog vjetra pogađa milijune stanovnika, a očekuje se da će ekstremni uvjeti potrajati i ostatak tjedna. Snijeg je padao gotovo tri centimetra na sat, vjetar je visokim nanosima zatrpavao ceste, a ulice jednog od najprometnijih gradova svijeta su opustjele.
Sjeveroistok SAD-a pogodila je najjača zimska oluja u posljednjem desetljeću. Napadalo je do 60 centimetara snijega zbog čega je otkazano više od pet tisuća letova, dok su škole zatvorene. Više pogledajte u prilogu