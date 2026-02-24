Ovo je brutalna zimska oluja: 'Znam da ne volite sjediti, ali tražim da upravo to učinite'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

MILIJUNI NA UDARU /

Nakon što je oluja Fern prošlog mjeseca odnijela desetke života, ekstremni vremenski uvjeti nastavljaju se i ovih dana na sjeveroistoku SAD-a.

Novi val snijega i snažnog vjetra pogađa milijune stanovnika, a očekuje se da će ekstremni uvjeti potrajati i ostatak tjedna. Snijeg je padao gotovo tri centimetra na sat, vjetar je visokim nanosima zatrpavao ceste, a ulice jednog od najprometnijih gradova svijeta su opustjele.

Sjeveroistok SAD-a pogodila je najjača zimska oluja u posljednjem desetljeću. Napadalo je do 60 centimetara snijega zbog čega je otkazano više od pet tisuća letova, dok su škole zatvorene. Više pogledajte u prilogu