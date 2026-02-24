FREEMAIL
RAT KOJI JE SVE RAZOTKRIO /

Umirovljeni hrvatski general tvrdi: 'Ovo će imati izravne posljedice i na Hrvatsku'

O ratu u Ukrajini Ivan Milan razgovarao je s umirovljenim generalom HV-a i vojnim analitičarom Slavkom Barićem

24.2.2026.
17:09
RTL Danas
Danas se navršavaju točno četiri godine otkako je Vladimir Putin napao Ukrajinu. Rat koji je Kremlj najavljivao da će završiti u svega nekoliko dana, traje dugih 1461 dan i ne vidi mu se skori kraj. Procjene žrtava znatno se razlikuju, no govori se o stotinama tisuća poginulih i ranjenih s obje strane.

Ruski gubici smatraju se vrlo visokima, osobito nakon dugotrajnih borbi u Donbasu i mobilizacije rezervista, dok su ukrajinske snage pretrpjele goleme gubitke u iscrpljujućim bitkama poput Bahmuta i Avdijivke. Civilne žrtve broje se u desecima tisuća, a više od deset milijuna ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove

O ratu u Ukrajini Ivan Milan razgovarao je s umirovljenim generalom HV-a i vojnim analitičarom Slavkom Barićem.

Amerika se 'izvukla'

Umirovljeni general Hrvatske vojske i vojni analitičar Slavko Barić za RTL Danas ističe kako se uloga Sjedinjenih Američkih Država mijenja, dok Europa preuzima sve veći teret, a za male zemlje poput Hrvatske iz toga proizlaze važne i hitne pouke.

Dugogodišnja podrška Ukrajini predstavlja ogroman napor koji iziskuje golema ulaganja, kako financijska i materijalna, tako i u ljudstvu, smatra vojni analitičar. Unutar zapadnog saveza, međutim, dolazi do jasnog razdvajanja uloga između Sjedinjenih Država i Europske unije.

"Moramo razlikovati koji je to napor NATO-a, na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, od Europske unije", pojašnjava Barić. Dok Europska unija ostaje odlučna u namjeri da podržava Ukrajinu do pravednog završetka rata, SAD je, kako kaže, iskoristio priliku za strateško povlačenje.

"Sjedinjene Američke Države su iskoristile, da tako kažem, priliku i izvlače se iz Europe u smislu da će maksimalno podržavati Ukrajinu, ali ne žele vodeću ulogu i izvlače se iz ovog sukoba između Ukrajine i Rusije", naglašava analitičar. To znači da Europa ostaje sama na prvoj liniji, spremna plaćati visoku cijenu podrške, dok će SAD pratiti situaciju s distance.

Ključne lekcije za Hrvatsku

Ovakvo preslagivanje snaga i svojevrsno narušavanje jedinstva zapadnog bloka ima izravne posljedice i na Hrvatsku. Najvažnija pouka, upozorava Barić, jest da se moramo okrenuti jačanju vlastitih obrambenih sposobnosti i oslanjanju na najbliže partnere.

"Pouka je da moramo biti sposobni i spremni na obranu teritorijalnog integriteta, da moramo činiti više napora i izdvajati više sredstava za naoružanje i opremu", ističe Barić. Prema njegovu mišljenju, nužna je reorganizacija vojnog sustava, ali i jačanje civilne obrane.

U novim geopolitičkim okolnostima, ključno je oslanjati se na partnere unutar Europske unije koji dijele slične politike. Aktivno sudjelovanje u izgradnji zajedničke europske obrane postaje imperativ za zemlje poput Hrvatske, koje više ne mogu bezrezervno računati na stari sigurnosni poredak.

'Što mislite, kada će završiti rat u Ukrajini?'

U temi dana pitali smo i vas: 'Što mislite, kada će završiti rat u Ukrajini?' U nastavku pročitajte neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a.

"Kada Putin odustane od daljnje agresije, može doći do mira. Ovako to može trajati i trajati", napisao je Javor Lauc. Milan Pavković je ipak optimističniji. "Krajem ove godine, Putina će troškovi natjerati da prestane s ratom", smatra.

"Nisam siguran da će završiti u Ukrajini. Ondje je počeo, ali pitanje je gdje će završiti", napisao je Denis Papež. Braco Vuković zaključuje: "Kada se namire kase proizvođača oružja i pohlepna usta krupnog kapitala."

Rat U UkrajiniTema DanaPitali Smo Vas
