Putin će podijeliti Europu? Stiglo upozorenje na izvanrednoj sjednici: 'Želimo točan datum'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je, u obraćanju Europskom parlamentu, zatražio od Europske unije da odredi datum pristupanja njegove zemlje.

"Važno nam je imati jasan datum našeg pristupanja Europskoj uniji, bez čega će Vladimir Putin nalaziti načina da blokira ulazak Ukrajine desetljećima", rekao je Zelenski u obraćanju putem video veze zastupnicima u Europskom parlamentu koji su se okupili na izvanrednoj plenarnoj sjednici u povodu četvrte obljetnice od početka ruske invazije na njegovu zemlju.

Zelenski je također istaknuo potrebu za "za vjerodostojnim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu kako bi se spriječilo da Rusija napreduje u svojoj agresiji u Europi". "Ako ne postoji datum ni jamstvo, Putin će pronaći način da desetljećima blokira Ukrajinu tako što će vas podijeliti i podijeliti Europu", dodao je.

Zatražio je i uvođenje snažnih sankcija, okončanje končanje ovisnosti Europe o ruskoj energiji, zatvaranje ruskih banaka u Europi, sprječavanje izbjegavanja sankcija i sankcioniranje ruske flote u sjeni te zabranu ulaska ruskih ratnih zločinaca u Europu.

Usvojena rezolucija

Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola rekla je otvarajući izvanrednu plenarnu sjednicu da je "sigurnost Ukrajine istodobno i sigurnost Europe, a sloboda Ukrajine sloboda Europe”.

Nakon govora ukrajinskog predsjednika zastupnici su raspravljali i usvojili rezoluciju u kojoj se još jednom snažno osudili agresiju Rusije na Ukrajinu.

Parlament traži da Rusija odmah prestane s vojnim djelovanjima, povuče se sa svih međunarodno priznatih ukrajinskih teritorija, oslobodi pritvorenike i deportirane civile, uključujući djecu, te prestane s kršenjem neovisnosti, suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine. Zastupnici također ponovno ističu da neće priznati nijedno okupirano ukrajinsko područje kao rusko.

U tekstu rezolucije kaže se da budućnost Ukrajine leži u EU-u i preporučuje ubrzanje integracije te zemlje u jedinstveno tržište i ubrzanje priprema EU-a za buduće proširenje kroz unutarnje institucionalne reforme. Također se poziva EU i države članice da preuzmu veću odgovornost za europsku sigurnost i povećaju vojnu, političku i diplomatsku potporu Ukrajini. U rezoluciji se također osuđuje deportacija ukrajinske djece u Rusiju i podupiru međunarodni napori da se osigura njihov povratak.

Parlament očekuje proširenje sankcija protiv ruskih institucija i dužnosnika uključenih u ratne zločine, strožu provedbu mjera protiv zaobilaženja sankcija, zabranu ulaska u Schengen za rusko vojno osoblje uključeno u rat te na uvrštavanje skupine Wagner i njezinih slijednika na popis terorističkih organizacija.

