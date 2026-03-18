Društvenim mrežama se širi snimka Tudorovog poteza nakon ispadanja iz Lige prvaka

Igor Tudor stigao je do prve pobjede na klupi Tottenhama nakon što je u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka u Londonu pobijedio Atletico Madrid 3:2, ali je njegova momčad ispala jer je u prvoj utakmici u Španjolskoj izgubila 2-5.

Već nakon prve utakmice bilo je jasno kako samo čudo može odvesti Spurse do četvrtfinala. Domaćin je vodio 1-0 i 2-1, španjolski sastav se dva puta vratio, no u sudačkoj nadoknadi Tottenham je ipak izborio mininalnu pobjedu.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka Tudorovog poteza nakon posljednjeg sučevog zvižduka koja prikazuje hrvatskog trenera kako odmah odlazi u tunel, bez da se rukovao s protivničkim trenerom Diegom Simeoneom, kao što je uobičajeno.

