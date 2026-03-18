'Ludnica' na Camp Nou: Okršaj Barcelone i Newcastlea za četvrtfinale Lige prvaka

U prvoj uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka koja se igra u srijedu (18.45) sastaju se Barcelona i Newcastle. Prvi dvoboj, odigran prošloga tjedna u Engleskoj završen je bez pobjednika (1:1).

U terminu od 21.00 sati igraju se preostale tri utakmice - Bayern u Münchenu dočekuje Atalantu nakon uvjerljive pobjede od 6:1 u prvom susretu, na Anfieldu Liverpool mora nadoknaditi minimalan poraz (0:1) protiv Galatasaraya. Tottenham pak na svom terenu protiv Atlético Madrida traži čudo nakon teškog poraza od 2:5 u Španjolskoj.

Barcelona - Newcastle United 0:0

Utakmica počinje u 18.45.

Nakon večerašnjih utakmica doznat ćemo sve četvrtfialiste Lige prvaka. Svoje mjesto u toj fazi natjeanja već su osigurali Sporting, Real Madrid, PSG i Arsenal, koji su svoje utakmice igrali u utorak.

