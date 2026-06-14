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odlazi u poljsku /

Hajduk prodao 18-godišnjeg dragulja u transferu koji je iznenadio navijače

Hajduk prodao 18-godišnjeg dragulja u transferu koji je iznenadio navijače
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Za Hajduk ovaj transfer donosi financijsku injekciju, fiksna odšteta iznosi oko 900 tisuća eura

14.6.2026.
18:32
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
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Hajduk je i službeno ostao bez jednog od svojih najperspektivnijih mladih igrača, Bruno Durdov karijeru nastavlja u Poljskoj, gdje će nositi dres Górnika iz Zabrza. Nakon tjedana nagađanja, kako navode Sportske novosti, posao je zaključen, a 18-godišnji Sućuranin seli u klub koji u Poljskoj ima status nogometne institucije.

Górnik iz Zabrza, višestruki prvak i jedan od najtrofejnijih poljskih klubova, posljednjih godina ponovno gradi ambiciozan projekt. Prošlu sezonu završio je kao viceprvak, a dolazak Durdova označen je kao jedan od najzvučnijih poteza kluba u novijoj povijesti. Iza njih je i ozbiljna europska ambicija, budući da se bore za plasman u kvalifikacije Lige prvaka.

Za Hajduk ovaj transfer donosi financijsku injekciju, fiksna odšteta iznosi oko 900 tisuća eura, uz bonuse koji bi ukupni iznos mogli podići na oko 1,3 milijuna eura, kao i postotak od buduće prodaje igrača. Iako je Durdov već ranije signalizirao nezadovoljstvo statusom u Splitu, odluka o odlasku ipak je dočekana nakon završetka pregovora između dvaju klubova.

Posebnu težinu cijelom transferu daje i činjenica da je Durdov imao konkretne razgovore s vodstvom Górnika, trenerom Michałom Gašparikom te legendarnim Lukasom Podolskim, koji je nakon igračke karijere preuzeo ulogu suvlasnika kluba i sudjeluje u stvaranju nove ere poljskog velikana.

Ovim potezom Górnik je dobio mladog igrača kojeg je pratio duže vrijeme, dok Hajduk ostaje bez još jednog dragulja iz svoje akademije.

HajdukBruno DurdovPoljska Liga
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