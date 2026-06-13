Hajdukov sportski direktor komentirao Livajin ugovor: 'Ne razgovaramo o produljenju'

Hajduk u ponedjeljak kreće s pripremama za novu sezonu. U nju će sa značajno drukčijim kadrom nego prošle sezone jer su 'Bile' napustili Filip Krovinović, Ante Rebić, Anthony Kalik te još nekoliko igrača.

U međuvremenu se također govori o još nekoliko izlaznih transfera, dok je od dolazaka za sada potvrđen tek Etnik Brruti iz Malisheve i Anđelo Šutalo iz Dinama. Kako bi objasnili planove za novu sezonu iz Hajduka su objavili video razgovor s novim sportskim direktorom Robertom Grafom koji je iznio svoje planove za budućnost:

Ovdje ste gotovo dva mjeseca. Kakvi su prvi dojmovi? Jeste li bolje upoznali klub, zajednicu, ljude i navijače?

Navijače nisam toliko, ali klub jesam. Puno je toga se može poboljšati. Postoje procesi koje bismo željeli promijeniti, ali svima govorim isto. U nogometu je 95 posto problema zapravo isto. Pitanje je samo prilagodbe.

Jeste li naučili koju hrvatsku riječ?

Imam privatnog učitelja, tako da učim.

Stigli ste na kraju prošle sezone. Hajduk je završio drugi. Što mislite o tome?

Ne želim govoriti o cijeloj sezoni jer nisam bio ovdje, ali mislim da je momčad u nekim stvarima napredovala, posebno prema naprijed. No ima još stvari koje treba popraviti. Sezona nije bila savršena, ali barem daje nadu za budućnost. Da, moramo gledati naprijed.

Hajduk počinje pripreme za dva dana, prvo Poljud, zatim Slovenija. Možete li reći nešto više?

U ponedjeljak dolazi najmanje šesnaest igrača, jer ih mnogo igrača igra u reprezentacijama. Preostalih osam igrača s reprezentativnih obveza priključit će nam se 18. lipnja. Nakon toga idemo u Sloveniju na prijateljske utakmice i pripremu za prvu europsku utakmicu 9. srpnja.

Dogovorili smo tri utakmice, a moguće je da ćemo odigrati i četiri, ovisno o broju igrača i ozljedama. Nadam se da ih neće biti puno. Igramo protiv momčadi koje također nastupaju u europskim natjecanjima i kvalifikacijama. Odabrali smo suparnike konkurentne u Europi da vidimo kako izgledamo protiv njih.

Foto: Arena Akcji/Sipa USA/Profimedia

Neki su igrači otišli, stigla su mlada lica. Što možemo očekivati od Hajduka?

Bit će nekoliko promjena. U idealnom svijetu bilo bi oko osam novih dolazak do kraja prijelaznog roka, dakle do kraja kolovoza. Ideja je u ovom prijelaznom roku dovesti kvalitetu. Dugoročna je ideja dovoditi mlade, perspektivne i gladne igrače. Igrače koji žele izgraditi svoje ime, a pritom pomoći i nama.

Što je s Markom Livajom. Produžuje li ugovor?

Marko ima ugovor do lipnja 2027. To je trenutačna situacija. Ne razgovaramo o produljenju

Klub je objavio da Ante Rebić ne nastavlja suradnju. Kakvo je vaše mišljenje i kako gledate na tu situaciju?

Situacija je jednostavna. Ponudili smo Anti produljenje, ali on je odlučio ne produljiti ugovor. Napominjem da se nije radilo o financijama, već su postojali neki drugi čimbenici koji su utjecali na odluku. Ali to je njegov izbor i moramo ga prihvatiti.

Govori se o interesu za Hrgovića, Pukštasa, Durdova i Skoku. Možemo li doznati nešto više?

Postoji interes za neke naše igrače i pregovaramo s klubovima, ali to ne mogu komentirati. Kad nešto dogovorimo, javnost će biti obaviještena o ishodu.

Doveli ste dvojicu mladih igrača, došli su Brruti i Šutalo. Je li to smjer koji možemo očekivati i ubuduće?

Kao što sam rekao, to je dugoročni smjer. Mislim da nam trebaju gladni igrači koji su još na početku karijere. Ovaj prijelazni rok morati ćemo dovoditi i kvalitetu, ali dugoročno, da.

Hajdukov cilj? Čime biste bili zadovoljni, a što bi bilo potpuno neprihvatljivo?

S obzirom na tranzicijsku fazu i financijsko restrukturiranje kluba uspjeh bi bio izgraditi momčad koja će ostati konkurentna u Hrvatskom kupu i ligi, a cilj je dosegnuti grupnu fazu europskog natjecanja. To će biti cilj za sljedeću sezonu. Neprihvatljivo bi bilo manjak duha, borbe i gladi u momčadi.