Hajduk doveo prvo pojačanje pod novim sportskim direktorom

Robert Graf doveo je svoje prvo pojačanje kao sportski direktor Hajduka. U Split je došao 22-godišnji veznjak s Kosova Etnik Brruti kao slobodan igrač.

Brruti je potpisao ugovor na tri godine, a stigao je nakon što mu je istekao ugovor s kosovskim prvoligašem Malisheva. Riječ je srednjem veznom igraču koji je nastupao za U-21 reprezentaciju Kosova, ali se u međuvremenu opredijelio za Albaniju za čiju je U-21 selekciju skupio osam nastupa i dva pogotka.

Prošle sezone je za Malishevu u kosovskom prvenstvu upisao 31 nastup te zabilježio devet pogodaka i četiri asistencije.

Podsjetimo, Hajduk je javnost informirao da su šestorica igrača završili svoje epizode u Hajduku. Jedan od njih je Filip Krovinović, a drugi Zvonimir Šarlija. Uz njih bi klub trebali napustiti još i Hugo Guillamón i Iker Almena, dok je Anti Rebiću ponuđen novi ugovor, navodi službena stranica Hajduka, koja je također potvrdila kako ugovor neće biti produljen Anthonyju Kaliku i Ismaelu Diallu.